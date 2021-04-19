Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Teknoloji Dünya Meteoroloji Örgütü raporu çarpıcı gerçeği ortaya koydu Uçurumun eşiğindeyiz
BİLİM

Dünya Meteoroloji Örgütü raporu çarpıcı gerçeği ortaya koydu: Uçurumun eşiğindeyiz

Dünya Meteoroloji Örgütü raporu çarpıcı gerçeği ortaya koydu: Uçurumun eşiğindeyiz

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 2020'nin şimdiye kadar kaydedilen en sıcak 3 yıldan biri olduğunu açıkladı. BM Genel Sekreteri Guterres raporun açıklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, 2020'nin sanayi öncesi döneme göre 1,2 santigrat derece daha sıcak olduğunu belirterek, "uçurumun eşiğindeyiz" uyarısında bulundu.

Haber Merkezi AA
Dünya Meteoroloji Örgütü raporu çarpıcı gerçeği ortaya koydu: Uçurumun eşiğindeyiz
Arşiv

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 2020'nin şimdiye kadar kaydedilen en sıcak 3 yıldan biri olduğunu açıkladı. WMO'un 2020 Küresel İklim Raporu'na göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu ekonomik yavaşlama dahi iklim değişikliğini ve etkilerini frenleyemedi.

2020 şimdiye kadar kaydedilen en sıcak 3 yıldan biri olurken, kasırga, sıcak hava dalgaları, sel ve orman yangınları gibi aşırı hava olayları da dünya genelinde en yüksek seviyelere ulaştı. 2015'ten bu yana geçen 6 yıl ise en sıcak yıllar olarak kayda geçti.

Dünya "uçurumun eşiğinde"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres raporun açıklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, 2020'nin sanayi öncesi döneme göre 1,2 santigrat derece daha sıcak olduğunu belirterek, "uçurumun eşiğindeyiz" uyarısı yaptı.

Küresel sıcaklık artışının 1,5 santigrat derecede tutulması ve karbon salımının 2050'ye kadar sıfıra indirilebilmesi için hükümetlere "iddialı planlar" sunmaları çağrısı yapan Guterres, iklim kriziyle mücadelede "Bu yıl, eylem yılı olmalı." dedi.

Antonio Guterres
Antonio Guterres
  • ZAMAN HIZLA TÜKENİYOR
  • Paris İklim Anlaşması hedeflerinin karşılanması için "zamanın hızla tükendiğine" dikkati çeken Guterres, iklim değişikliğinin gıda güvenliğini de tehlikeye attığını söyledi.

Yeşil ekonomi 25 milyon istihdam sağlayacak

Guterres, iklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil ekonomiye geçişin ise 25 milyon istihdam yaratacağını ifade etti.

Rapora göre ayrıca, Eylül 2020'de Kuzey Kutup Dairesinde (Arktik) deniz buzu seviyesi, tarihinin en düşük ikinci seviyesine geriledi.

Atlantik Okyanusu'nda geçen sene meydana gelen 30 fırtına en az 400 kişinin ölümüne ve 41 milyar dolar zarara neden olurken, aşırı sıcak hava dalgaları, şiddetli kuraklıklar ve orman yangınları da milyarlarca dolar ekonomik kayba ve birçok ölüme yol açtı.

2020'in ilk yarısında ise büyük ölçüde hidrometeorolojik tehlikeler ve afetler nedeniyle yaklaşık 9,8 milyon kişi yerinden oldu.

İklim değişikliği yeni tehlikelere kapı aralıyor: Sivrisinek tehlikesi milyonlarca insanın kabusu olabilir
HAYAT
İklim değişikliği yeni tehlikelere kapı aralıyor: Sivrisinek tehlikesi milyonlarca insanın kabusu olabilir

Kovid-19 nedeniyle hastanede yatan ağır hastaların büyük kısmında diyabet var
KORONAVİRÜS
Kovid-19 nedeniyle hastanede yatan ağır hastaların büyük kısmında diyabet var
Abone Ol Google News
Uçurumun eşiğindeyiz

Uçurumun eşiğindeyiz

​Dünya Meteoroloji Örgütü raporu çarpıcı gerçeği ortaya koydu.
Türkiyeye gelmeyi bekliyorlar

Türkiye'ye gelmeyi bekliyorlar

​Rus turistler Türkiye'de tatil yapmaya kararlı.
İl il açıkladı

İl il açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, kritik rakamları paylaştı. ​
CHP'yi eleştiremeyen <br>Atatürkçü kitleye sert çıktı

CHP'yi eleştiremeyen
Atatürkçü kitleye sert çıktı

Hulki Cevizoğlu, sosyal medya linçine cevap verdi.
Fransa soykırıma<br>imkan tanıdı

Fransa soykırıma
imkan tanıdı

​ABD'de Ruanda soykırımıyla ilgili rapor yayınlandı.
Ölü sayısı artıyor

Ölü sayısı artıyor

Can yakan tablo açıklandı.

Kapılar kapanmadı

Kapılar kapanmadı

​İstanbul'da kısıtlama öncesi sokaklarda insan seli.

Kilosu 2 bin lira

Kilosu 2 bin lira

Yerini bilen aramak için dağa çıkıyor.
CHP'ye <br>23 Nisan yanıtı

CHP'ye
23 Nisan yanıtı

​AK Parti'den CHP'nin algı çalışmalarına yanıt.
Akli dengesi yerinde

Akli dengesi yerinde

​Doktoru bin 570 farklı numaradan arayıp taciz etti.

Sağlık Bakanı Koca duyurdu.

​Şampiyonlar Ligi'nin formatı değişiyor.

​İngiltere'den sıra dışı Kovid deneyi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.