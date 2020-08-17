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SOSYAL MEDYA

Dünyada 4,57 milyar kişi aktif internet kullanıyor

Temmuz ayı itibarıyla 4,57 milyar kişinin aktif internet kullanıcısı olduğu tespit edildi. İnternet kullanımı bakımından Çin, Hindistan ve ABD’nin diğer ülkelerin önünde olduğu görüldü. Sıralamada başı çeken diğer ülkeler ise, Endonezya, Brezilya, Nijerya, Japonya, Rusya, Bangladeş, Meksika, Almanya, Filipin ve Türkiye oldu.

Haber Merkezi DHA
Dünyada 5 milyara yakın kişi internet kullanıyor.
Dünyada 5 milyara yakın kişi internet kullanıyor.

Veri şirketi Statista'dan elde edilen bilgilere göre güncel küresel dijital nüfus oranları belli oldu. Temmuz ayı itibarıyla 4,57 milyar kişinin aktif internet kullanıcısı olduğu saptanırken, bu rakamın küresel nüfusun yüzde 59’unu oluşturduğu kaydedildi.

AKTİF SOSYAL MEDYA KULLANICI SAYISI 3,9 MİLYAR
Medya takip kurumu Ajans Press’in Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre, güncel küresel dijital nüfus oranları belli oldu. Böylelikle Temmuz ayı itibarıyla 4,57 milyar kişinin aktif internet kullanıcısı olduğu saptanırken, bu rakamın küresel nüfusun yüzde 59’unu oluşturduğu kaydedildi. İnternet kullanımı bakımından Çin, Hindistan ve ABD’nin diğer ülkelerin önünde olduğu görüldü. Sıralamada başı çeken diğer ülkeler ise, Endonezya, Brezilya, Nijerya, Japonya, Rusya, Bangladeş, Meksika, Almanya, Filipin ve Türkiye oldu. Sosyal medya kullanan aktif kullanıcı sayısı ise 3,96 milyar olarak belli olurken, mobil üzerinden sosyal medya kullanan kişi sayısı 3,91 milyar olarak kayıtlara geçti.
Ajans Press’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre ise bu yıl dijital medya ile alakalı 819 haber çıkışı olduğu görüldü. Sosyal medya ile alakalı çıkan haber adetlerine bakıldığında ise 125 bin 817 olduğu saptandı. Haber içeriklerine bakıldığında sosyal medyanın Türkiye’de yaygın olarak kullanıldığı görülürken, halkın büyük bir kısmının gündemi sosyal medya üzerinden takip ettiği ve sosyal medya ile alakalı yapılan düzenlemenin gündemin en çok konuşulan başlığı olduğu tespit edildi

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