Teknoloji Dünyada bir ilk Hastaya nakledilecek akciğer drone ile taşındı
BİLİM

Dünyada bir ilk: Hastaya nakledilecek akciğer drone ile taşındı

Kanada'da hastaya nakledilecek akciğer dünyada ilk kez, bir hastaneden diğerine insansız hava aracı (drone) ile taşındı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Dünyada bir ilk: Hastaya nakledilecek akciğer drone ile taşındı
Hastaya nakledilecek akciğer dünyada ilk kez drone ile taşındı.

Toronto kentindeki Western Hastanesinde bir hastadan alınan akciğer, 6 dakikalık bir uçuşun ardından Toronto General Hospitale ulaştı.

Drone naklini gerçekleştiren Unither Bioelectronique şirketinin sahibi Martine Rothblat, Toronto General Hospitalı, Kanada’daki ilk ikili ve tekli akciğer naklinin gerçekleştiği hastane olduğu için seçtiklerini açıkladı.

Kanada resmi haber ajansı CP’ye konuşan Rothbalt, bir ekiple 18 ay boyunca yürüttükleri çalışmada, başarılı bir nakil için tüm aşamaları test ettiklerini söyledi.

İlki 2019 yılında ABD’nin Baltimore kentinde bir böbreğin nakledilmesi ile başlayan drone ile organ taşıma, daha sonra Nevada’da kornea ve Minnesotta’da da pankreas taşınması ile kayıtlara girdi.

Toronto’da gerçekleştirilen drone ile akciğer taşıma için Unither Bioelectronique şirketi, drone takılan ve akciğerde herhangi bir bozulmaya meydan vermeyecek özel bir kutu da geliştirdi.

Kutuyu; yükseklik, barometrik basınç, titreşimler ve diğer sarsıcı olaylardaki değişikliklere dayanacak şekilde tasarlayan şirket, donanıma, kutunun taşıma sırasında meydana gelebilecek olası düşme ihtimaline karşı paraşüt ve gelişmiş GPS sistemi de ekledi.

Kanadalı bilim insanlarının 'aşı kalp spazmı yapıyor' iddiaları çürüdü: Özür dilediler
KORONAVİRÜS
Kanadalı bilim insanlarının 'aşı kalp spazmı yapıyor' iddiaları çürüdü: Özür dilediler

İnsansız hava aracı ve konteynerin tamamlanmasının ardından, aylar boyunca değişik iklim şartlarına karşı, akciğerleri simüle eden sahte paketler ve düşme testleri ile dolu uygulama uçuşları gerçekleştirildi.

  • Yeni sistemle, hastaya nakledilecek organlarda ulaşımda kaybedilen sürelerin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Bu arada Kanada Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2020 yılında Kanada’da 2 bin 622 kişiye organ nakli yapıldı.

Bakanlığa göre ülkede halen 4 bin 129 kişi organ nakli bekleme listesinde yer alıyor.

Resmi kayıtlara göre, 2020 yılında 276 kişi de gerekli organ bulunamaması sebebiyle hayatını kaybetti.

Antalya’da yaylada drone gören çoban sopa ile drone kovaladı
OYNAT 00:59
Antalya’da yaylada drone gören çoban sopa ile drone kovaladı
Antalya'da 2 bin 500 rakımlı yaylada kendisinin drone ile görüntülendiğini fark eden bir çoban, önce şaşırdı sonra ise drone'u sopa ile kovaladı. Bir süre sonra duruma alışan çoban, drone'u şapkası ile selamladı. İlginç anlar drone kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul’da 500 dronela şahane ışık gösterisi
OYNAT 00:59
İstanbul’da 500 dronela şahane ışık gösterisi
Yeni çıkacak bir arabanın tanıtımı için İstanbul'da 500 drone ile ışık gösterisi düzenlendi. Havadan çekilen gösteri İstanbul Boğazı Manzarası ile kartpostallık kareler oluşturdu.


Uzaya çıkan en yaşlı kişi

Uzaya çıkan en yaşlı kişi

​'Kaptan Kirk' yolculuğunu tamamlayıp Dünya'ya döndü.
Appledan yeni duyuru

Apple'dan yeni duyuru

​Android'in güvensiz olmasının asıl nedeni açıklandı.
Merkez Bankasında görev değişimi

İki başkan yardımcısı ve bir PPK üyesi görevden alındı.

​Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama.

​13 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

​Van'da eski İranlı askeri kaçırmak isteyen sekiz kişiye suçüstü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.