Teknoloji Dünyada bir ilk Kargolar dronela taşınacak ilk güzergah İstanbul-Eskişehir-Ankara
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Dünyada bir ilk: Kargolar drone'la taşınacak ilk güzergah İstanbul-Eskişehir-Ankara

Türkiye'de kargo drone'lar için ön çalışmalar tamamlandı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, ilk olarak İstanbul-Eskişehir-Ankara hattı için "dron taşımacılığı hava koridoru güzergahı" belirledi.

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Dünyada bir ilk: Kargolar dronela taşınacak ilk güzergah İstanbul-Eskişehir-Ankara
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Kargo taşımacılığında insansız hava araçlarını kullanma çalışmaları sürüyor. Türkiye de dron teknolojilerinde öncü ülkeler arasında yer alıyor. Ancak hazırlıklar sadece, sistem geliştirmekle sınırlı kalmadı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, şehirler arası dron taşımacılığı için "hava koridoru güzergahı" belirledi. Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek, çalışmanın detaylarını 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda TRT Haber'e anlattı. Buna göre, modelleme ilk olarak İstanbul-Eskişehir-Ankara hattı için yapıldı.

  • "İstanbul-Ankara veya İstanbul-Eskişehir arasında ana arterlerde hava koridorları tanımlamak suretiyle belki İHA ve dron yollarını ilk kırıntılarını ifade etmiş olacağız."

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"Dünyada ilk olacak"

Dünyada ilk olduğu belirtilen çalışmayla dronların kargo taşıma şartları kesin kurallara bağlanacak. Hangi güzergahın izleneceği, dronların hangi irtifadan uçacağı ve iniş kalkış noktaları gibi birçok detay netleştirilecek. Yüksek, modellemenin hazır olduğunu söyleyerek, "Bu modelleme de bunların takip sistemiyle olan modelleme belki de dünyada ilk olacak. Bizim burada hedeflediğimiz özellikle belli faaliyetlerde kargo taşımacılığı olsun, diğer alanlarda olsun bunun önünü açacak, bunun operasyonu sağlıklı yürütecek mekanizmaları kurmak" dedi.

  • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Türkiye'de dronlara ilişkin detaylı bir çalışma da yürütüyor. Şimdiye kadar 50 binin üzerinde dron kayıt altına aldı. Lisans verilen pilot sayısı da 600 bin civarında.

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