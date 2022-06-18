Teknoloji Dünyada ilk kez kanser hücrelerini öldürmek için ışık terapisi kullanılacak
BİLİM

Dünyada ilk kez kanser hücrelerini öldürmek için ışık terapisi kullanılacak

İngiltere, Polonya ve İsveç'ten bir mühendis, fizikçi, beyin cerrahı, biyolog ve immünolog ekibi, yeni kanser tedavisi formunu tasarlamak için bir araya geldi. Işıkla aktive olan terapi, kanser hücrelerini karanlıkta parlamaya zorlayarak cerrahların mevcut tekniklere kıyasla daha fazla tümörü çıkarmasına yardımcı olacak ve ardından ameliyat tamamlandıktan sonra kalan hücreleri dakikalar içinde öldürecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünyada ilk kez kanser hücrelerini öldürmek için ışık terapisi kullanılacak
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Bilim insanları, cerrahların hastalığı daha etkili bir şekilde hedef alıp yok etmelerini sağlayabilecek mikroskobik kanser hücrelerini aydınlatan ve yok eden bir kanser tedavisini başarıyla geliştirdiler.

Uzmanlar bu tedavinin cerrahi, kemoterapi, radyoterapi ve immünoterapiden sonra dünyanın beşinci büyük kanser tedavisi olacağına inanıyor.

Beyin kanserinin en yaygın ve agresif türlerinden birine sahip olan fareler ile dünyada ilk kez yapılan bir denemede, taramalar yeni tedavinin cerrahların onları çıkarmasına yardımcı olmak için en küçük kanser hücrelerini bile aydınlattığını ve sonra kalanları sildiğini ortaya çıkardı.

Kanser ve yaşlanmaya karşı büyük gelişme
FOTOĞRAF 14
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Bilim insanları rejeneratif tıp* için atılan önemli bir adımda çoğalabilen ilk canlı robotları üretti. Xenobots 3.0 adı verilen ve bir milimetre büyüklüğündeki canlı makinelerin canlı ve programlanabilir organizmalar olduğu belirtildi.
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Rejeneratif tıp, \"normal işlevi eski haline getirmek için insan veya hayvan hücrelerini, dokularını veya organlarını yenileme süreciyle ilgilinen tıp dalı anlamına geliyor.
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Kurbağa hücrelerinden üretilen bilgisayar tasarımlı organizmalar, tek hücreleri bir \"ağız\" içinde topluyor. Ardından, kendileri gibi görünen yavrularını serbest bırakıyor.
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Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmanın yazarları, kendi kendini kopyalayan canlı biyo-robotların, travmatik yaralanmalar, doğum kusurları, kanser, yaşlanma ve daha fazlası için daha doğrudan, kişiselleştirilmiş ilaç tedavisine olanak sağlacağını duyurdu.
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Bununla birlikte, Xenobot'lar ABD’de yer alan Tufts Üniversitesi ve Vermont Üniversitesi'ndeki (UVM) biyologlar ve bilgisayar bilimcileri tarafından ortaklaşa geliştirdi.<br><br>
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Xenobots 3.0, 2020'de ilk yaşayan robotlar olarak bildirilen Xenobot'ları ve silia adı verilen saç benzeri 'bacaklar'ı kullanarak kendi kendine hareket edebilen ve anıları tutma yeteneğine sahip Xenobots 2.0'ı takip ediyor.
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Vermont Üniversitesi'nde bilgisayar bilimcisi ve robotik uzmanı olan çalışma yazarı Joshua Bongard, “ Yürüyen Xenobot'ları ve ardından yüzen Xenobotlar’ geliştirdik. Şimdi, bu çalışmada, kendini kopyalayabilen Xenobot'ları ürettik.
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Organizmaların veya canlı sistemlerin içinde daha önce bilinmeyen bir alan olduğunu keşfettik ” dedi.
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Araştırmacılara göre Xenobots, akıllı ilaç dağıtımı için bilgisayar tasarımlı organizmaların geliştirilmesine yardımcı olacak.
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Tufts Üniversitesi'nden Michael Levin, \"Geliştirdiğimiz teknoloji sayesinde, insan hücrelerine ne yapmaları gerektiğini söyleyebiliriz. Travmatik yaralanma, doğum kusurları, kanser ve yaşlanmanın çözümü budur.
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Bütün bu farklı problemler burada ortaya çıkıyor. Çünkü hangi hücre gruplarının inşa edileceğini nasıl tahmin edip kontrol edeceğimizi bilmiyoruz. Xenobot'lar bize bunu öğretecek” diye konuştu.
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Diğer taraftan, 2020'de bilim insanları, Afrika'nın bazı bölgelerinde bulunan bir kurbağa türü olan Xenopus laevis'in kök hücrelerinden uyarlanan orjinal bilgisayar tasarımlı Xenobot'ları elle yaptıklarını açıklamışlardı.
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Bu kapsamda, kurbağaların embriyolarından, herhangi bir doku veya organa dönüşebilen kök hücreler toplandı ve kuluçkaya bırakıldı. Daha sonra, küçük bir pens ve daha da küçük bir elektrot ile bir mikrocerrah, mikroskop altında tek hücreleri kesip bir bilgisayar tarafından belirlenen şekillerde birleştirdi.
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Doğada hiç görülmemiş vücut formlarında bir araya getirilen hücreler, embriyonik enerji depolarından güç alarak birlikte çalışmaya başladı.
Kanser ve yaşlanmaya karşı büyük gelişme
ABD'li bilim insanları, kendi kendini kopyalayarak üreyebilen ilk canlı robotları üretti. Kurbağa hücrelerinden yapılan ve Xenobots 3.0 adı verilen milimetrelik organizmaların, insan hücrelerinin faaliyetlerini kontrol edebildiği belirtildi. Bu sayede, kanser, yaşlanma, doğum kusurları ile daha birçok sağlık sorunu doğrudan çözülebilecek.

Çalışma lideri Doktor Gabriela Kramer-Marek Guardian'a şunları söyledi:
  • "Beyin kanserlerinin tedavisi zor olabilir ve ne yazık ki hastalar için çok az tedavi seçeneği var. Ameliyat, tümörlerin konumu nedeniyle zorlu ve bu nedenle ışıklı terapi ameliyat sırasında tümör hücrelerinin çıkarılmasını görmek ve sonrasında kalan kanser hücrelerini tedavi etmek için bir yol açabilir."

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