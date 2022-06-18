Dünyada ilk kez kanser hücrelerini öldürmek için ışık terapisi kullanılacak
İngiltere, Polonya ve İsveç'ten bir mühendis, fizikçi, beyin cerrahı, biyolog ve immünolog ekibi, yeni kanser tedavisi formunu tasarlamak için bir araya geldi. Işıkla aktive olan terapi, kanser hücrelerini karanlıkta parlamaya zorlayarak cerrahların mevcut tekniklere kıyasla daha fazla tümörü çıkarmasına yardımcı olacak ve ardından ameliyat tamamlandıktan sonra kalan hücreleri dakikalar içinde öldürecek.
Bilim insanları, cerrahların hastalığı daha etkili bir şekilde hedef alıp yok etmelerini sağlayabilecek mikroskobik kanser hücrelerini aydınlatan ve yok eden bir kanser tedavisini başarıyla geliştirdiler.
Uzmanlar bu tedavinin cerrahi, kemoterapi, radyoterapi ve immünoterapiden sonra dünyanın beşinci büyük kanser tedavisi olacağına inanıyor.
Beyin kanserinin en yaygın ve agresif türlerinden birine sahip olan fareler ile dünyada ilk kez yapılan bir denemede, taramalar yeni tedavinin cerrahların onları çıkarmasına yardımcı olmak için en küçük kanser hücrelerini bile aydınlattığını ve sonra kalanları sildiğini ortaya çıkardı.
Çalışma lideri Doktor Gabriela Kramer-Marek Guardian'a şunları söyledi:
"Beyin kanserlerinin tedavisi zor olabilir ve ne yazık ki hastalar için çok az tedavi seçeneği var. Ameliyat, tümörlerin konumu nedeniyle zorlu ve bu nedenle ışıklı terapi ameliyat sırasında tümör hücrelerinin çıkarılmasını görmek ve sonrasında kalan kanser hücrelerini tedavi etmek için bir yol açabilir."