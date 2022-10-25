Teknoloji Dünyada ilk kez Türkiyede geliştirildi El yakmayan yerli ocağa diğer ülkelerden ilgi yoğun
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Dünyada ilk kez Türkiye'de geliştirildi: El yakmayan yerli ocağa diğer ülkelerden ilgi yoğun

Türkiye’nin yerli şirketlerinden biri el yakmayan ocak geliştirdi. Dünyada ilk olma özelliğini taşıyan bu ocak, minimal tasarımıyla dikkati çekiyor. Telefonla ve sesle kontrol edilebilen ocağa yurt dışından da büyük ilgi görüyor.

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Haber Merkezi Diğer
Dünyada ilk kez Türkiyede geliştirildi: El yakmayan yerli ocağa diğer ülkelerden ilgi yoğun
Geleceğin mutfağına Türkiye’nin yerli şirketleri şekil verecek.

Türkiye gelişen ve değişen sanayisinde olduğu gibi mutfak teknolojilerindeki başarılarıyla da dünyada adından çokça söz ettirmeye başladı.

Geleceğin mutfağı sloganıyla üretilen el yakmayan yerli ocak, 3 buçuk yılda üretildi. Otonom sisteme sahip ocak hem aplikasyonla hem de sesle yönetilebiliyor.

Sade tasarımıyla dikkat çeken ocak dünyada ilk olma özelliğini taşıyor.

DİĞER OCAKLARA GÖRE DAHA HIZLI

Ocağın diğer ocaklara göre daha hızlı olduğunu belirten Şirket Kurucusu Recai Üçok, ''1 litre suyu geleneksel ocaklar 16 dakikada kaynatırken ocağımız 4.5 dakika gibi kısa bir sürede kaynatıyor'' dedi.

DAYANIKLILIĞI OLDUKÇA YÜKSEK

El yakmayan ocak dayanıklılığı ile de dikkkatleri çekiyor. Ocağın plakası çizilmeye ve ateşe karşı oldukça dayanıklı. TRT Haber'de yer alan habere göre, Avrupa uyumluluk belgesi’ne sahip ürüne yurt dışından da talep geliyor.

Dünyada bir ilk

Dünyada bir ilk

Türkiye'de geliştirildi: Diğer ülkelerden ilgi yoğun.
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