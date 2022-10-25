Dünyada ilk kez Türkiye'de geliştirildi: El yakmayan yerli ocağa diğer ülkelerden ilgi yoğun

Türkiye gelişen ve değişen sanayisinde olduğu gibi mutfak teknolojilerindeki başarılarıyla da dünyada adından çokça söz ettirmeye başladı.

Geleceğin mutfağı sloganıyla üretilen el yakmayan yerli ocak, 3 buçuk yılda üretildi. Otonom sisteme sahip ocak hem aplikasyonla hem de sesle yönetilebiliyor.

Sade tasarımıyla dikkat çeken ocak dünyada ilk olma özelliğini taşıyor.

DİĞER OCAKLARA GÖRE DAHA HIZLI

Ocağın diğer ocaklara göre daha hızlı olduğunu belirten Şirket Kurucusu Recai Üçok, ''1 litre suyu geleneksel ocaklar 16 dakikada kaynatırken ocağımız 4.5 dakika gibi kısa bir sürede kaynatıyor'' dedi.

DAYANIKLILIĞI OLDUKÇA YÜKSEK

El yakmayan ocak dayanıklılığı ile de dikkkatleri çekiyor. Ocağın plakası çizilmeye ve ateşe karşı oldukça dayanıklı. TRT Haber'de yer alan habere göre, Avrupa uyumluluk belgesi’ne sahip ürüne yurt dışından da talep geliyor.