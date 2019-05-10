Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Teknoloji Dünyada satılan araçların yüzde 25i elektrikli olacak
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
OTOMOBİL

Dünyada satılan araçların yüzde 25'i elektrikli olacak

TEB Cetelem'in "Elektrikli Taşıtların Gizemi" adlı araştırma raporunda, 2030'a kadar dünyada satılacak araçların yüzde 25'inin elektrikli olacağı tahmin edildi.

Haber Merkezi AA
Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 16 ülkede, yaşları 18 ile 65 arasında değişen 10 bin 600 kişiyle gerçekleştirilen araştırmaya göre, tüketicilerin çoğunluğu elektrikli araçları, daha pahalı bulduğu, menzili kısa ve şarj süreleri uzun olduğu için tercih etmiyor.
Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 16 ülkede, yaşları 18 ile 65 arasında değişen 10 bin 600 kişiyle gerçekleştirilen araştırmaya göre, tüketicilerin çoğunluğu elektrikli araçları, daha pahalı bulduğu, menzili kısa ve şarj süreleri uzun olduğu için tercih etmiyor.

TEB Cetelem tarafından, dünyada 2030'a kadar satılacak araçların yüzde 25'inin elektrikli olacağı öngörülüyor.

TEB Cetelem'den yapılan açıklamada, "Elektrikli Taşıtların Gizemi" başlıklı araştırma raporuna yer verildi.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 16 ülkede, yaşları 18 ile 65 arasında değişen 10 bin 600 kişiyle gerçekleştirilen araştırmaya göre, tüketicilerin çoğunluğu elektrikli araçları, daha pahalı bulduğu, menzili kısa ve şarj süreleri uzun olduğu için tercih etmiyor.

Bu alanda hızlı gelişmeler kaydediliyor ve batarya fiyatları düşüyor. Buna bağlı olarak elektrikli araçların menzili artıyor ve hızlı şarj istasyonları yaygınlaşıyor.

Araştırmaya göre, dünyada 2030 yılında satılan araçların yüzde 25'ini elektrikli araçların oluşturması bekleniyor.

Türkiye'de elektrikli araç satışı artacak

2030'a kadar Çin'de satılan araçların yüzde 36'sının, Norveç'te satılanların da yüzde 39'unun elektrik araçlardan oluşacağı tahmin ediliyor.

Araştırmaya katılan Türk sürücülerin beyanları doğrultusunda da 11 yıl sonra ülkede satılan araçların yüzde 29'unu elektriklilerin oluşturması bekleniyor.

Türk tüketicilerin yüzde 66'sı araçların pahalı olduğunu, yüzde 39'u şarj altyapısının yetersiz olduğunu ve yüzde 35'i de şarj süresinin uzun olduğunu belirtiyor.

Hükümetler teşvik sağlamalı

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TEB Cetelem Genel Müdürü Stephane Becoulet, elektrikli araçların daha ulaşılabilir olması için üreticilerin, altyapı sorumlularının ve tüketicilerin ekstra çaba harcamaları gerektiğini ifade etti.

REKLAM

Becoulet, şunları kaydetti:

  • "Menzil şimdiye kadar bataryaların çok pahalı olmasından ötürü en büyük engel olarak görülüyordu ancak teknolojinin gelişmesi ve bataryaların giderek daha ucuz olması bu sorunu ortadan kaldıracak gibi görünüyor. Tüketiciler de sadece elektrikli olduğu için satın aldığı otomobilin teknoloji harikası olması gerektiğini düşünmez ve beklentilerini düşürürse fiyat/menzil kısır döngüsünden de çıkılacaktır. Dünyanın bazı bölgelerinde satışlar çok ciddi oranda artmakta fakat bu artışın yaygın bir şekilde gerçekleşebilmesi için tüm paydaşların birlikte çabalaması gerekiyor. Hükümetler, bunların alımıyla ilgili teşvikler sağlamalı, şarj altyapısını ve elektrikli otomotiv paylaşım filolarının gelişimini desteklemeliler. Otomotiv üreticilerinin ve parça imalatçılarının pil teknolojilerinde daha yenilikçi olmaları ve ilerleme kaydetmeleri, enerji şirketlerinin de enerji üretimlerini ve şebekelerini elektrikli taşıtlara göre uyarlamaları gerekiyor."
Hafterin en koyu destekçisi

Hafter'in en koyu destekçisi

Bir ayda ikinci kez soluğu darbecinin yanında aldı.
Ünlü tavukçuya FETÖden hapis

Ünlü tavukçuya FETÖ'den hapis

Gizli tanığın ifadeleri sonrası tutuklanmasına karar verildi.
Iğdırdaterör saldırısı

Iğdır'da
terör saldırısı

​Saldırıda 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.
49 bin kişiye<br>iş kapısı olacak

49 bin kişiye
iş kapısı olacak

​Bakan sosyal medyada açıkladı: 6 bölge kuruldu.
Muvazzaflara<br>FETÖ operasyonu

Muvazzaflara
FETÖ operasyonu

Gözaltı listesinde 2 albay ve 3 yüzbaşı da var.
Beşiktaş'a<br>dünya yıldızı

Beşiktaş'a
dünya yıldızı

Başkan adayı seçim vaadini açıkladı.
Osmanlı'da <br>Ramazan cumaları

Osmanlı'da
Ramazan cumaları

​İlk cuma Ayasofya'da ikincisi Eyüp Sultan Camii'nde kılınırdı.

Listeye iki çizik daha

Listeye iki çizik daha

Öldürülen teröristlerden ikisi bakın kim çıktı.

Savaş kızışacak

Savaş kızışacak

Trump'ın talimatıyla gece yarısı yürürlüğe girdi.
Sağanak geliyor

Sağanak geliyor

​Meteorolojiden bazı bölge ve illere yağış uyarısı.
İsmi değişiyor

İsmi değişiyor

​Bankadan KAP'a beklenen açıklama yapıldı.
Daha çok<br>endişe duyacaksın

Daha çok
endişe duyacaksın

ABD, YSK'nın iptal kararına da tahammül edemedi.
Gözleri<br>Sevakin'de

Gözleri
Sevakin'de

Türkiye'ye tahsis edilen adayı kıskaca aldılar.
Ünlüleri fişleyip hedef gösterdiler

Ünlüleri fişleyip hedef gösterdiler

İmamoğlu'nun sloganını paylaşmayan ünlülere fişleme manşeti.
İptale götüren <br>123 kritik sandık

İptale götüren
123 kritik sandık

İşte belgelerden iptal kararının gerekçeleri...

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.