Teknoloji Dünyadan görülebilecek
BİLİM

Dünya’dan görülebilecek

Ürkütücü görünüşlü kuru kafa şeklindeki bir asteroit Dünya'nın 38 milyon kilometre yakınından geçecek. 11 Kasım'da Dünya'ya teğet geçecek olan asteroit teleskopla görülebilecek.

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TB145, 11 Kasım'da Dünya'ya teğet geçecek.
TB145, 11 Kasım'da Dünya'ya teğet geçecek.

Gökcismi, üç yıl önce 31 Ekim'deki Dünya'ya 482 bin kilometre (Ay'la Dünya arasındaki mesafenin 1.3 katı) yaklaşarak korkuya neden olmuştu.

BBC'nin haberine göre Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın 'Büyük Balkabağı" dediği ancak resmi adı TB145 olan gök cismi, üç yıl önce Güneş'e çok yakın geçtiği için çıplak gözle görülememişti.

TB145 bu kez 11 Kasım'da Dünya'ya teğet geçerken teleskopla görülebilecek.

Amerikan Uzay Derneği, 500 metre çapındaki 'ölüm yıldızını' "Dünya için tehlike riski taşıyan bir asteroit" olarak niteliyor.

Yakın gelecekte Dünya'ya çarpma riski yok

Derneğin 2015'te yayımladığı bir raporda 350-700 metre çapındaki bir gök cisminin Dünya'ya çarpması halinde en az 12 kilometrelik bir krater oluşturabileceği, okyanuslarda tsunamilere neden olabileceği ve bir eyalet büyüklüğündeki alanı imha edebileceği ifade ediliyor.

Ancak gök bilimciler, yörüngesine bakarak TB145'in yakın bir gelecekte Dünya'ya çarpma ihtimalinin bulunmadığını söylüyor.

Bu gök cisminin nasıl oluştuğu bilinmiyor. Ancak yaygın teori, TB145'in buz kütlesinin çoğunu kaybettiği için kuyruğu ve kuyruklu yıldız püskülleri olmayan "ölü bir kuyruklu yıldız" olduğu şeklinde.

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