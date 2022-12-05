Teknoloji Dünyanın en büyük teleskobunun inşaatı başlıyor Uzaylıları inceleyecek
BİLİM

Dünyanın en büyük teleskobunun inşaatı başlıyor: Uzaylıları inceleyecek

21. yüzyılın en büyük projelerinden biri olan teleskobun inşaatı başlıyor. Kilometre Kare Dizisi (SKA), proje 2028 yılında tamamlandığında dünyanın en büyük teleskobunun olacağını açıkladı.

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Dünyanın en büyük teleskobunun inşaatı başlıyor: Uzaylıları inceleyecek​
Uzaylıları izleyecek teleskop

Güney Afrika ve Avustralya'ya bölünmüş, merkezi İngiltere'de bulunan tesis, astrofizikteki en büyük soruları ele alacak.

Einstein'ın teorilerinin en hassas testlerini yapacak ve hatta uzaylıları arayacak.

Projeye liderlik eden sekiz ülkeden delegasyonlar, bugün Batı Avustralya'daki Murchison Shire'da ve Güney Afrika'nın Kuzey Burnu'ndaki Karoo'daki açılış törenlerine katılacak.

Törenler bittiğinde buldozerler devreye girerek inşaat sürecini resmen başlatacak.

Benzersiz bir hassasiyet ve çözünürlük sağlayacak

Teleskopun ilk mimarisi, 200 kadar parabolik anten ile Noel ağaçlarına benzeyen 131 bin çift kutuplu anten içerecek.

Amaç, yüzbinlerce metrekarelik etkili bir toplama alanı oluşturmak.

BBC'ye göre bu, SKA'ya gökyüzündeki hedefleri incelerken benzersiz bir hassasiyet ve çözünürlük sağlayacak.

Sistem, kabaca 50 megahertz ile 25 gigahertz arasında bir frekans aralığında çalışacak. Dalga boyu açısından, bu santimetre ile metre aralığında.

Hidrojenin tarihinin izini sürecek

SKA'nın büyük görevlerinden biri, evrendeki en bol element olan hidrojenin tüm tarihinin izini sürmek olacak.

Gözlemevinin bilim operasyonları başkanı Dr Shari Breen, "SKA astronominin pek çok alanına katkıda bulunacak" dedi.

"Bunlardan biri, tespit edilmiş olan bu 'hızlı radyo patlamaları' olabilir. Bu şeyler, saniyenin çok küçük bir bölümünde Güneşimizden tüm bir yıllık enerjiye eşdeğer enerji çıkarıyor ve bunların ne olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok. Bu nasıl oluyor? mümkün mü? Umarım SKA'nın bir yanıtı olur."

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