Teknoloji Dünyanın en hafif mayın dedektörü OZAN hazır
BİLİM

Dünyanın en hafif mayın dedektörü 'OZAN' hazır

Savunma Sanayii Başkanı Demir, TÜBİTAK BİLGEM tarafından tamamen yerli tasarımla geliştirilen dünyanın en hafif mayın dedektörü "OZAN"ı denedi.

Haber Merkezi AA
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) tarafından, güvenlik birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda tamamen yerli tasarımla geliştirilen dünyanın en hafif mayın dedektörü "OZAN"ı denedi.

Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Demir, Kocaeli Gebze'de bulunan TÜBİTAK BİLGEM'i ziyaret ederek, savunma sanayi alanında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi ve projelerin son durumlarına ilişkin bilgi aldı.

Demir, SSB'nin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda projelendirdiği ve TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen katlanabilir metal mayın dedektörü "OZAN"ın denemesini yaptı.

Yüzde 100 yerli tasarım OZAN, kompakt yapısı ve 1 kilo 480 gram olan düşük taşıma ağırlığıyla harekat bölgesinde görev alan güvenlik birimlerinin ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlandı. Alanında dünyanın en hafifi olan dedektör, güvenlik birimlerinin uzun intikallerinde taşıma kolaylığı sağlıyor. Yanlış alarm oranı en aza indirgenen sistem, hedef tespitinde operatöre sesli, görsel ve titreşimli ikaz olmak üzere üç farklı tespit uyarısı imkanı sunuyor.

Sistem üzerinde bulunan grafik LCD ekranıyla tespit edilen hedefin metal yoğunluğu kolaylıkla gözlenebiliyor. OZAN'ın ilk teslimatları kabul faaliyetlerinin ardından gerçekleştirilecek.

Demir, TÜBİTAK BİLGEM'de mikroişlemci, tümdevre tasarım ve üretimi, kripto çözümleri ve yarı iletken teknolojilerinde yapılan çalışmaları da inceledi.

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Daha sonra TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ne (MAM) geçen Demir, burada da motor, havacılık, batarya teknolojileri merkezleriyle sualtı akustik ve kimyasal sentez laboratuvarlarında yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi bilgi aldı.

Demir, son olarak TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü'nde yürütülen projeleri inceledi.

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