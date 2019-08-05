Teknoloji Dünyanın yarısından fazlası çevrimiçi
İNTERNET

Dünyanın yarısından fazlası çevrimiçi

Online istatistik portalı Statista'da yer alan verilere göre, bu yılın temmuz ayı itibarıyla dünyada internet kullanımı yüzde 56'ya yükselerek 4,33 milyar kişiye ulaştı. Türkiye, 69 milyon kullanıcı sayısı ile dünyada en çok internet kullanan 12. ülke olarak belirlendi. WhatsApp 1,6 milyar aylık aktif kullanıcı sayısı ile dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olurken, Facebook, 2,4 milyar aylık aktif kullanıcısı ile en büyük sosyal ağ konumunda bulunuyor.

Haber Merkezi AA
İnternet
İnternet

Dünyada internet kullanımı, bu yılın temmuz ayı itibarıyla yüzde 56'ya yükselerek 4,33 milyar kişiye ulaştı.

Online istatistik portalı Statista'da yayımlanan raporlardaki verilere göre, dünyada internet kullananların sayısı yükselmeye devam ediyor.

Bu yılın temmuz ayı itibarıyla dünyada internet kullanımı yüzde 56'ya yükselerek 4,33 milyar kişiye ulaştı. Doğu Asya bölgesi 1 milyar internet kullanıcısı ile zirvede yer alırken, Doğu Asya bölgesini 803 milyon ile Güney Asya bölgesi takip etti.

Türkiye'de 69 milyon kişi internet kullanıyor

Statista'da Mart 2019'da yayımlanan verilere göre, ülke bazında değerlendirildiğinde, Çin, 829 milyon kullanıcı sayısı ile internet kullanımında zirvede yer alıyor. Çin'i, 560 milyon ile Hindistan ve 292 milyon ile ABD takip ediyor.

Türkiye ise rapordaki verilere göre 69 milyon kullanıcı sayısı ile dünyada en çok internet kullanan 12. ülke olarak ön plana çıkıyor.

En hızlı internet Singapur'da

Verilere göre, en hızlı interneti 195.88 Mbps hız ile Singapur kullanıyor. Singapur'u, 173,54 Mbps ile Hong Kong, 144,99 Mbps ile Güney Kore takip etti.

Online dünyada en çok kullanılan dil yüzde 25,2 ile İngilizce olurken, İngilizceyi yüzde 19,3 ile Çince ve yüzde 7,9 ile İspanyolca takip etti.

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WhatsApp, 1,6 milyar aylık aktif kullanıcı sayısı ile dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması oldu. WhatsApp'ı, 1,3 milyar aylık aktif kullanıcı sayısı ile Facebook Messenger takip etti.

Facebook ise 2,4 milyar aylık aktif kullanıcısı ile en büyük sosyal ağ oldu.

Elon Musk, bütün dünyayı "online" yapmayı hedefliyor

Bu arada, neredeyse dünyanın diğer yarısının halen internete erişememesi, büyük girişimcilerin de iştahını kabartıyor.

SpaceX Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, devam eden projesi Starlik ile bütün dünyayı uydu ile internete bağlamak istiyor. Proje kapsamında geçen aylarda 60 uydu uzaya yollanırken, toplamda 12 bin uydunun proje kapsamında uzaya gönderilmesi hedefleniyor.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayımlanan "Sürdürülebilir Gelişme için 2030 Ajandası" raporuna göre de 2030 yılına kadar her yetişkinin dijital ağlara, dijital finans ve sağlık hizmetlerine erişmesi hedefi bulunuyor.

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