Teknoloji E-kredi kartı güvenlik açığı doğurabilir
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E-kredi kartı güvenlik açığı doğurabilir

Teknolojinin hızla gelişmesiyle hayatımıza her geçen gün başka bir yenilik ekleniyor. Yazılım güncellemeleri ile kredi kartları artık cep telefonlarının içerisine gömülüyor, hayatı kolaylaştıran bu yenilik ile ilgili olarak ise uzmanlar uyarıyor. Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Hasan Koltuksuz, "Bu teknoloji uzun yıllardır var, ancak kredi kartının telefonlara entegre edilmesi son kullanıcı açısından güvenlik açığı oluşturabilir" dedi.

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Haber Merkezi İHA
E-kredi kartı güvenlik açığı doğurabilir
E-kredi kartı güvenlik açığına sebebiyet verebilir

Dijital yenilikler, teknolojinin çok hızlı bir şekilde gelişmesiyle hayatın her alanında kendisini göstermeye başladı. Dev teknoloji firmaları hemen hemen her gün yeni bir cihaz veya yazılım tanıtıyor. Gelişen teknolojinin günlük yaşama etkileri olumlu olarak görülse de, bazı noktalarda güvenlik açığı görülebiliyor. Son olarak, kredi kartlarının cep telefonlarına entegre edilerek ödemelerin cep telefonundan yapılmasına olanak sağlayan yazılım kullanıcılara sunuldu. Kablosuz iletişim teknolojisi olan NFC (yakın alan iletişimi) altyapısını kullanan yenilik ile artık fiziki olarak kredi kartlarını kullanmaya gerek kalmayacak. Ancak bu yeniliğin getirdiği kolaylık aynı zamanda oluşabilecek güvenlik açığı sorularını da akıllara getiriyor. Uzmanlar ise kullanıcıların mağdur olmaması için uyarılarda bulunuyor. Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Hasan Koltuksuz, dijital kredi kartı kullanımı için en az 1 yıl daha beklenmesi gerektiğini söyledi.

"Sosyal medyadan sızabilirler"

Yakın gelecekte cep telefonlarında artık sim kart kullanılmayacağını ve bununla birlikte fiziki kredi kartlarının yerini dijital ortamlara bırakacağını belirten Prof. Dr. Koltuksuz, "Tüm sim kart ve kredi kartı bilgileri telefonun içine gömülecek. Böylelikle plastik fiziki kredi kartları ve sim kartların üretimine gerek kalmayacak. Teknolojinin hayatımıza girmesi ve bize sunacağı kolaylıklar çok güzel; ama bütün bunlar bir güvenlik problemi oluşturacak. Gerek kredi kartı gerek sim kartlar fiziksel olarak ortadan kaldırılıp yazılım veya cep telefonunun içine gömülüyor, ancak güvenlik tarafı çok iyi düşünülmeli. Baktığınızda yeni kriptografik algoritmalara ve özel güvenlik testlerine ihtiyacımız var. Bu çerçevede yepyeni endüstriyel standartlara ihtiyaç duyulacak. Şu anki hali ile bu yeterli olmayabilir. Aksi takdirde sosyal medya üzerinden telefonunuza sızan birisi çok kolaylıkla kredi kartı bilgilerinizi ele geçirebilir. Teknolojik olarak güzel birtakım yenilikler geliyor. Ama bunun güvenlik tarafının süratle geliştirilmesi lazım" dedi.

"En az 1 yıl beklenmeli"

Cep telefonu işletim sistemlerinin ve mobil donanımlarının yaşadığı değişim sürecinde güvenlik protokollerinin de yenilenerek artması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Koltuksuz, "Her şey telefonun içerisinde. Bu durumda global bulutta birtakım hizmetlerin sunulması gerekecek. Örneğin telefonunuzu çaldırırsanız veya kırarsanız edindiğiniz yeni telefona çok kısa sürede entegre edebilmelisiniz. Kredi kartının cep telefonuna entegre edilmiş halini şu an için kullanmamayı tavsiye ediyorum. Biraz daha bekleme taraftarıyım. Mevcut cep telefonlarında kredi kartlarının fiziksel yapıdan çıkartılıp, cep telefonunun yazılım ve donanımına gömülmesi durumunda gereksinim duyacağımız kriptografik güvenlik protokolleri ve bunlar için geliştirilmiş yeni güvenlik testleri henüz yok. Bu durum güvenlik açıklarına yol açabilir. Bu nedenle ilgili kriptografik güvenlik çözümlerinin gelmesi için bir yıl kadar beklemek daha doğru olacaktır" diye konuştu.

Tüketiciler için yeni dönem başlıyor
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Yeni tüketici düzenlemesinin 1 Ekim'de yürürlüğe girmesiyle kredi sözleşmelerinden mesafeli satışlara, satış sonrası hizmetlerden tüketici hakem heyetlerine kadar pek çok konuda yeni bir dönem başlayacak.
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Ticaret Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Resmi Gazete'nin 1 Nisan 2022 tarihli sayısında yayımlanan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanunu'nda değişiklik öngören yeni düzenleme, tüketicileri daha ileri seviyede korumayı amaçlıyor.
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Bu kapsamda, devre tatiline ilişkin düzenlemeler, kanunun yayımıyla birlikte yürürlüğe girdi. Kanundaki hükümlerin büyük bölümü ise 1 Ekim'den itibaren uygulamaya konulacak.
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Nisandan sonra bunlara ilişkin bazı ikincil düzenlemeler de yapıldı.
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Kanunla gelen yeni düzenlemeler şunlar:

Taksitle satış sözleşmelerinde tüketicinin temerrüde düşmesi halinde, tüketiciler lehine düzenleme yapıldı. Tüketicilerin temerrüde düşmesi halinde tüm borcun talep edilebilmesi hususunda sözleşme bedelinin dikkate alınması sağlanarak, ödeme güçlüğüne giren tüketicinin tüm borcunu ödemesinin daha geç talep edilmesi sağlandı.
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Tüketicilerin, tüketici kredisi sözleşmelerinde 14 gün içinde cayma haklarını kullanarak sadece krediden yararlanılan döneme ilişkin faizi ödeyerek kapatabilecekleri kredi borçlarında, bu cayma hakkının kullanılmaması nedeniyle faize ilave olarak ödedikleri ücret ve komisyonların maliyetine katlanmaları önlenecek.
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​​​​​​​Kredi kartı veya kredili mevduat hesabı gibi belirsiz süreli sözleşmelerde yapılan faiz oranı indirimin uygulanabilmesi için 30 gün öncesinde bildirim yapılması şartı kaldırıldı. Akdi faiz oranının düşürülmesi durumunda da bu değişikliğin tüketiciye bildirildiği döneme ilişkin son ödeme tarihinden itibaren uygulanabilmesine imkan sağlandı.
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Tüketici ve konut kredilerinde bunlarla ilgili olmayan sigortalar ve yan finansal ürün ve hizmetler yasaklandı. Bankaların sigortasız kredi seçeneğini de tüketiciye sunmak şartıyla kredi bağlantılı sigortayı içeren bir teklifi tüketiciye sunabilmelerine olanak tanındı. Tüketicinin bu iki teklifi de kendi iradesiyle değerlendirmesi ve ister sigortalı ister sigortasız teklifi tercih edebilmesi sağlandı.
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Ön ödemeli olarak tüketicilere satılan konutun azami teslim süresi 48 aya çıkarılırken sözleşmede belirlenen teslim tarihine uyulması da zorunlu hale getirildi.

Tüketicilerin e-ticaret alışverişlerinde taraf olduğu mesafeli sözleşmelere ilişkin olarak aracı hizmet sağlayıcılar, tüketicilerin bildirim ve taleplerini iletebilecekleri ve takip edebilecekleri kesintisiz bir sistem kuracak. Aracı hizmet sağlayıcıların mesafeli sözleşmelerin bedel tahsilatına da aracılık etmeleri durumunda, bedel kendilerinde kaldığı sürece teslim veya ifa ile cayma hakkının kullanımında satıcı veya sağlayıcı birlikte sorumlu olacak.
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Cep telefonu gibi tüketicilerin sıklıkla değiştirdiği ve ithalatta önemli yer tutan ürünlerin Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilen yenileme merkezleri aracılığıyla donanım, yazılım veya fiziki özelliklerinde iyileştirme yapılarak, en az bir yıl garantili olacak şekilde tüketicilere yeniden satılması sağlanacak.

Yetkili servis istasyonları dışında tüketicilere hizmet sunan özel servis istasyonlarının yetkili servis istasyonu algısı oluşturacak şekilde hizmet vermesinin önlenmesi için buralara fiş, tabela ve broşür gibi her türlü tanıtım ve faaliyetlerinde \"özel servis\" ibaresi kullanma zorunluluğu getirildi.

Garanti süresi tamamlandıktan sonra yedek parçanın temin edilememesi, servis istasyonunun bulunmaması gibi gerekçelerle satış sonrası hizmetin verilmemesinin önüne geçilmesi amacıyla Bakanlıkça belirlenen kullanım ömrü süresince tüketiciler, üretici ve ithalatçılardan zararlarının tazminini talep edebilecek.
Tüketiciler için yeni dönem başlıyor
Ticaret Bakanlığı'nın tüketicilerle ilgili yeni düzenlemesi 1 Ekim'de yürürlüğe giriyor. Düzenleme ile birçok başlıkta tüketici lehine değişiklik getiriliyor.
Hangi esnafa ne kadar kredi verilecek?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün açıkladığı esnaf ve zanaatkârlara 100 milyar, 60 ay vade ve yüzde 7.5 faiz oranlı kredi,Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği’ni (TESKOMB) sevindirdi. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, “100 milyarlık nefes kredisi önemli bir miktar, özellikle de borcu olup da kredi alamayan esnafın önü açılacak. Şimdi gözümüz Meclis’e getirilecek olan perakende yasasında ve işyeri kiralarımızın konutlarda olduğu gibi yüzde 25 ile sınırlandırılması ile ticari araçlarda ÖTV’nin bir kereye mahsus sıfırlanması müjdesinde” dedi.
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TESKOMB Başkanı Abdülkadir Akgül ise 100 milyar krediden ve borç ertelemeden toplamda 1.3 milyon esnafın yararlanacağını söyledi.
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MALİYET UCUZLAYACAK
TESK Başkanı Palandöken, yeni esnaf paketini Hürriyet’e şöyle değerlendirdi: “100 milyar önemli bir nefes olacak. Ama en önemlisi de borcu olduğu için kredi alamayan esnafın önü açılacak. 6 ay sıfır faiz, sonra yüzde 4 faizle, 36 ayda yani 3 yılda borcunu ödeme imkanı bulacak, rahatlayacak. Ayrıca Meclis’te torba yasada sicil düzeltmeyle ilgili düzenleme de çok kritik. Önceki esnaf paketinden 1.3 milyon esnaf yararlanmıştı, yeni eklenenlerle bu sayının daha da artacağını tahmin ediyoruz. Benzin, mazot, LPG çok pahalandı; elektrikli ticari araçlarda bir kereye mahsus ÖTV alınmasın, bu maliyetleri düşüreceği için halkın ulaşım maliyetine de olumlu yansıyacaktır. Ayrıca perakende yasası bu ay Meclis’e gelecek. Marketlerin açma kapama saatlerinin değiştirilmesi, mobilya, telefon, elektronik eşya, kırtasiye, fırın mamulleri satışının durdurulmasına yönelik taleplerimizi tekrarladık. Cumhurbaşkanımız da bu konu üzerinde duruyor.”
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TESKOMB Başkanı Akgül ise verilen kredi limitlerinin yükseldiğini, bankalarda kredi vermeye kaynak yokken 100 milyarlık kaynak yaratıldığını söyledi. Piyasa kredi faizinin 9.5 olduğunu, esnaf paketinde ise 2 puan aşağıdan, yüzde 7.5 faizle kredi verileceğini belirten Akgül, esnafın en çok limit düşüklüğünden şikâyet ettiğini, bunun da 350 binden 500 bine yükseltildiğini söyledi. 1.3 milyon esnafın krediden yararlanacağını, ev araba almak için değil, raflarını, yenilemek için bu krediyi kullanacağını söyledi.
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KİME, NE KADAR KREDİ VERİLECEK?
Türkiye genelinde esnaf odalarına kayıtlı tüm işletme sahipleri ve esnaf olmak isteyen genç girişimciler krediden yararlanacak. Bunun için herkes bulunduğu il ve ilçede kayıtlı olduğu kefalet kooperatifine başvuracak. İşyeri edinme ya da işyeri yenileme kredisi almak isteyenler, 1.5 milyon TL’ye kadar, 10 yıl vadeli, yıllık yüzde 7.5 faizli kredi kullanabilecek. Sıfır taşıt almak isteyenlere de yine 1.5 milyon TL’ye kadar, 7 yıl vadeli, yıllık yüzde 7.5 faizle kredi verilecek. Kaybolmaya yüz tutmuş, geleneksel meslek kollarında faaliyet gösteren esnafa, 50 bin TL’den 500 bin TL’ye kadar, sıfır faizle 5 yıl vadeli kredi kullandırılacak. Usta girişimci kredisi, herhangi bir meslek kolunda ustalık belgesi olup da kendi adına iş yeri açacaklara; 500 bin TL’ye kadar, 5 yıl vadeli ve sıfır faizle kullandırılacak. KOSGEB girişimcilik eğitimini tamamlayan yaşı 35’i geçmemiş olanlara 300 bin TL’ye kadar, sıfır faizli, 5 yıl vadeli genç girişimci kredisi verilecek. Bu üç grup dışında kalan tüm işletme kredileri ise 5 yıl vadeli, yıllık yüzde 7.5 faizli ve üst limiti 500 bin lira olarak kullandırılacak. Tüm krediler Halk Bankası’ndan yıllık yüzde 15 faizle alınacak. Geri ödemeler krediye göre, 1 ay, 3 ay ve 6 aylık dilimler halinde yapılacak.
Hangi esnafa ne kadar kredi verilecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz kabine sonrası esnaf ve zanaatkârlar için açıklanan destek paketi olumlu karşılandı. Paketin ekonomiye hareketlilik katması bekleniyor.
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