Edward Snowden'in uygulaması Android cihazları güvenlik sistemine dönüştürüyor

İzlendiğinizi veya takip edildiğinizi düşünüyorsanız ya da cihazlarınıza erişilmiş olacağından şüpheleniyorsanız, Edward Snowden’in yaptığı Android uygulaması ile güvenliğinizi arttırabilirsiniz. Haven isimli uygulama, The Guardian Project tarafından geliştirildi. Google Play Store’dan erişilebilen uygulama ile telefon veya bilgisayarınız güvenlik merkezi olarak kullanılabilecek.

Mağaza sayfasında yazan açıklamada uygulama şu şekilde anlatılmış: "Haven'in fotoğraf ve ses kaydedebilmesi için bir hareket veya ses ile tetiklenmesi gerekiyor. Kaydedilen tüm veriler telefonda yerel olarak saklanıyor. Cihazın kamerasını gizli kamera olarak kullanabilir, ya da mikrofonunu gizli dinleme aracı olarak kullanabilirsiniz. Uygulamanın duyurularına ancak siz istediğiniz zaman erişebilirsiniz."

Haven uygulamasının kullanım arayüzleri.

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Aşağıda listelenmiş olan sensörler ve algılayıcılar sürekli olarak kullanılıyor, ancak kritik eşiği geçen bir hareket algılanırsa kayıt başlıyor.

-İvmeölçer: telefonun hareketi ve titreşimi

-Kamera: telefonun ön veya arka kameradaki görünür çevresi hareketi

-Mikrofon: Çevredeki sesler

-Işık: ortam ışığı sensöründen gelen ışığı değiştirir

-Güç: cihazın fişi çekildiğini veya güç kaybını algılayın

Bu uygulama gizli bir güvenlik gibi çalışıyor. Uygulama yüklü olan cihaz sayesinde evinize ya da odanıza giriş çıkışları kontrol altına alabilirsiniz.