Elektrikli oto için batarya atağı

Türkiye'nin otomotiv sanayisini dönüştürecek, bu konuda ülkeyi rekabet edebilir hale getirecek "Türkiye’nin Otomobili Projesi" kapsamında, elektrikli otomotiv üretimine yönelik batarya yatırımı da planlanıyor.

TBMM Başkanlığına sunulan On Birinci Kalkınma Planı'na (2019-2023) göre, otomotiv sektöründe yüksek teknolojiye dayalı "yerli marka araç" üretimi, rekabet gücü yüksek tedarik sanayisinin geliştirilmesi ve böylece uluslararası pazar payının artırılması hedefleniyor.

Bu kapsamda, rekabet gücünün geliştirilmesi için "Otomotiv Destek Programı" hayata geçirilecek. Programla sensör, batarya, yakıt hücresi ve yazılım gibi alanlarda teknoloji ve üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesi sağlanacak. Yerli marka otomobil projesi için teşvik mekanizması geliştirilerek, proje tamamlanacak. İç ve dış pazarın ihtiyaçlarına yönelik bu projeyle "markalaşma" özendirilecek.

Sektörün Kümelenme Destek Programı'ndan faydalanması için tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecek ve otomotiv sanayisinde kümelenme birlikteliğinin daha yüksek seviyede desteklenmesine imkan verilecek. Otomotiv tedarik sanayisine yönelik, talep edilmesi halinde ihtisas organize sanayi bölge (OSB) yerlerinin belirlenmesi için fizibilite raporları hazırlanacak ve otomotiv ihtisas OSB'lerinin sayısı artırılacak.

Otonom araçlar gibi kritik teknolojilere yoğunlaşılacak

Otomotiv sektörüyle elektronik, yazılım, elektrikli makine, ana metal ve savunma gibi diğer sektörlerle iş birliği ve bütünleşme sağlamaya yönelik tedbirlerin alınmasıyla bilgi paylaşım organizasyonları desteklenecek.

Dijitalleşmeye ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilecek üstün donanımlı iş gücü yetiştirilecek. Otomotiv sanayisinin yoğunlaştığı Kocaeli, İstanbul, Bursa, Sakarya, Ankara, İzmir, Aksaray ve Adana'daki nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak için otomotiv endüstri meslek liseleri ve meslek yüksek okullarının, bu bölgelerde açılması ve kapasitelerinin geliştirilmesi için çalışılacak. Söz konusu otomotiv meslek ve teknik liselerinin, sektörün karar alma organlarında yer alması sağlanacak.

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Otomotiv sanayisinin rekabet gücünün korunarak geliştirilmesi amacıyla küresel gelişmeler, yeni teknolojiler ve değişen müşteri beklentileri çerçevesinde çevre teknolojileri, bağlantılı ve otonom araçlar, akıllı hareketlik gibi kritik teknolojilerin geliştirilmesine önem verilecek.

Otomotiv bilişim teknolojilerinde ulusal üretim ve Ar-Ge çalışmalarının gelişmesi için ulusal ortak proje platformları oluşturularak desteklenecek. Sektörel pazar araştırmalarıyla teknolojik gelişim, insan gücü ihtiyacı, pazarlama, markalaşma gibi konulardaki araştırmalara yönelik destek programı uygulanacak.

Yerli elektrikli otobüslerin kullanımı yaygınlaştırılacak

Yeni nesil araçlar için uygun altyapı oluşturulacak. Alternatif güç sistemli araçlara etkin altyapı kurulmasına yönelik araştırma yapılacak. Otonom ve bağlantılı araçların geliştirilmesi ve kullanılmasını içeren teknik mevzuat ve altyapı ihtiyacı belirlenecek.

Elektrikli otomotiv üretimine yönelik batarya yatırımı gerçekleştirilecek. Yeni nesil araçlardan veri toplanması, kullanılması ve katma değerli hizmetlere dönüştürülmesi konusunda mevzuat ve uygulamaya yönelik belirsizlikler giderilecek.

Yurt içinde üretilen elektrikli otobüslerin, şehir içi ve şehir dışı taşımacılıkta kullanımının yaygınlaştırılmasına dönük destekler geliştirilecek ve düzenlemeler yapılacak. Yurt dışı pazar ve ihracat imkanları geliştirilecek. Otomotiv sanayisinin ağırlıklı ihracat pazarlarına yönelik risklerin azaltılması için yeni pazarlara ve yurt dışında yatırıma yönelik araştırmalar yapılacak.