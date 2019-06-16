Elektrikli otomobiller artık çok daha hızlı şarj olabilecek

Çin'de geçtiğimiz hafta 50 kWh bataryaya sahip bir otomobilin tanıtımı yapıldı. Hunan Üniversitesi Kimya Mühendisliği Profesörü ve Zhejiang Folta Technology Co. Ltd.’nin Baş Bilimcisi Zhou Xiaoping, “Bu hızlı şarj teknolojisi, lityum iyon piller alanında yapılan Ar-Ge çalışmaları sayesinde ortaya çıktı” diyor.

Zhou, malzemelerin ağırlıklı olarak düşük empedanslı (RLC devrelerindeki direnç miktarı) iyonik bileşiklerden oluştuğunu, böylelikle güç hücresi verimliliğini artırırken şarj olma ve boşalma sırasında gerçekleşen lityum çökelmesinden kaynaklanan güvenlik risklerini azaltacağını da sözlerine ekledi.

Bağımsız test şirketi TUV SUD tarafından yayınlanan bir üçüncü taraf değerlendirme raporu, yeni teknolojiyi kullanan güç hücrelerinin yaşam döngüsünün 150 amperlik bir şarj/deşarj performans testinde şu ana kadar 5.000'e vurduğunu, ayrıca bu sayının 6.000'i görmesinin beklendiğini ortaya koyuyor.

Endüstri uzmanları, hızlı şarj teknolojisindeki bu atılımın daha kısa bir şarj süresi ve daha uzun mesafelerle elektrikli araçların da popülerleşmesinde katkı sağlayacağını söylüyorlar.