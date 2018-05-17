Elon musk için üretilen iPhone X kılıfı telefondan pahallı

Özel telefon versiyonları ile bilinen Rus Caviar, iPhone X Tesla adında özel bir versiyon piyasaya sürdü. Standart iPhone X'lere kıyasla oldukça pahalı olan iPhone X Tesla'nın en önemli özelliği üzerinde yer alan güneş panelleri. Bu sayede iPhone X'in herhangi bir şarj cihazına ihtiyacı kalmıyor ve ışık gördüğü her yerde otomatik olarak şarj oluyor. Arka kapağın yerine güneş paneliyle kaplı özel bir karbon fiber kapak entegre edilmiş.

Kapak içerisinde ek bir batarya mevcut. Güneş paneli ile birlikte uzun süreler şarj gerekmeden kullanabiliyorsunuz. Telefonunuzu yüz üstü bırakmanız güneş panellerinin çalışması için yeterli. Kenar kısımlar ise altından imal edilmiş. Yeni kapak ile telefonun kalınlığı 16mm civarına ulaşıyor.

iPhone X Tesla, adının aksine Elon Musk veya şirketi Tesla'yla bir ilgisi yok; ancak üretilen ilk modelin doğrudan Musk'a hediye edildiği biliniyor. Cihaz ilk etapta 99 adet üretilecekti; ancak yoğun ilgi görünce iPhone X Tesla'dan 999 adet üretilme kararı verildi.

iPhone X Tesla'nın fiyatı 4000 dolar.