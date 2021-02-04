Teknoloji Elon Musk insanlı deneyler için tarih verdi Madeni para büyüklüğünde olan çip insan beynini bilgisayara bağlayacak
BİLİM

Elon Musk insanlı deneyler için tarih verdi: Madeni para büyüklüğünde olan çip insan beynini bilgisayara bağlayacak

Elon Musk, twitter üzerinden Neuralink hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Musk, insan ve bilgisayar arasında doğrudan bağlantı kuracak Neuralink çipinin insanlı deneylere bu yılın sonlarında başlayabileceğini belirtti. Çip, ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden 'çığır açan cihaz' unvanını almış olsa da henüz insan üzerinde deney yapmasına imkan verecek izinleri almayı başaramadı.

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Elon Musk, insanlı deneyler için bu yılın sonunda yapılabileceğini duyurdu.
Elon Musk, insanlı deneyler için bu yılın sonunda yapılabileceğini duyurdu.

Tesla ile elektrikli otomobil üreten, SpaceX ile uzayı devletlerin tekelinden kurtaran ve Hyperloop ile toplu taşımada çığır açmayı hedefleyen Elon Musk kuşkusuz son dönemde adından en çok söz ettiren isimlerden biri.

  • Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un ardından dünyanın en zengin ikinci insanı olan Musk Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile bir kez daha gündemde.

İnsan ve bilgisayar arasında doğrudan bağlantı kuracak Neuralink çipi hakkında açıklamalarda bulunan Musk, insanlı deneyler için tarih verdi.

Konu ile ilgili bir Twitter kullanıcısının sorusunu yanıtlayan Musk, “Neuralink implant güvenliğini sağlamak çok sıkı çalışıyor ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi ile yakın iletişim içerisindeler. İşler iyi giderse, bu yılın sonlarında ilk insan deneylerine başlayabiliriz” ifadelerini kullandı.

Hafıza kaybı ve görme engeline çözüm

Neuralink’i geçtiğimiz yıl tanıtan milyarder girişimci, beyin implantının; hafıza kaybına depresyona ve görme engeline kadar çeşitli nörolojik sorunları ve omurga yaralanmalarını çözebileceğini iddia etmişti.

  • Musk'ın 2016 yılında hayata geçirdiği Neuralink adlı şirketin amacı çok yüksek bant genişliğine sahip beyin-makine ara yüzleri geliştirmek.
Musk geçtiğimiz dönemde söz konusu teknoloji sayesinde beş yıl gibi kısa bir süre içinde insanların konuşmaya ve dil bilmeye ihtiyacı olmayacağını iddia etmişti.

Çip, ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden 'çığır açan cihaz' unvanını almış olsa da henüz insan üzerinde denemelere başlanmadı.

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