Elon Musk mavi tik hizmetini bir kez daha erteledi

Gizemli mağarada ne var: Sular çekilince ortaya çıktı herkes içinde ne olduğunu merak ediyor.

Buranın geçim kaynaklarından birisiydi burada yetişen balıklar. Burada su bol olduğu için insanlar buraya balık tutmak için geliyorlardı. Ancak kuraklığın kendisini göstermesiyle böylesi bir durum ortaya çıktı. Bu durum da biz yöre halkını üzmektedir” şeklinde konuştu.

Derinliği çok fazla ve içerisinde ne kadar giderseniz gidin bitmiyor diye sözlerine devam eden Kaya, Vatandaşların canlarını hiçe sayarak mağaranın içerisine girmesi biraz korkutuyor. Buralar eskiden çok değerli alanlardı.

Ancak iklim değişikliği nedeniyle son yıllarda kuraklık baş gösterdi ve buraların suyu çekildi. Vatandaşlar meraklarından dolayı buradaki mağaranın içeresine giriyorlar.

“Canlarını hiçe sayarak meraklarını gidermeye çalışıyorlar”İnsanların canlarını hiçe sayarak merakından mağaraya girdiğini belirten Özgür Kaya, “10 yıl öncesine kadar buralar su ile doluydu. İnsanlar buraya ziyaret ve görmek amaçlı geliyordu. Burada canlı popülasyonu çok yüksekti.

Gittikçe derinliği daha da artıyor. Esrarengiz bir hal alan mağaranın sırrının çözülmesi için arkeologların bir araştırma yapması bekleniyor.

GİZEMLİ MAĞARANIN İÇİNDE NE VAR?Yöre halkının başlattığı gizemli mağara akınına yabancı turistler de dahil oldu. Peki gizemli mağaranın içinde ne var? Mağaranın dibine henüz ulaşabilen olmadı.

Kurumadan önce bir çok turistin uğrak mekanı olan akarsu, şimdilerde gizemli mağarasıyla dikkat çekiyor.

Gizemli mağaranın içinde ne var: Sular çekilince ortaya çıktı herkes dibinde ne olduğunu merak ediyor

Doğal özellikleri ve tarihi güzellikleriyle turistlerin ilgi odağı olan Mardin'i şimdilerde gizemli mağara korkusu sardı. Bölgedeki akarsu kuruyunca ortaya çıkan mağara turistlerin yeni uğrak yeri oldu. Yöre halkının başlattığı gizemli mağara akınına yabancı turistler de dahil oldu. Peki gizemli mağaranın içinde ne var? Ayrıntılar haberimizde...



