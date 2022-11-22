Elon Musk mavi tik hizmetini bir kez daha erteledi

Geçtiğimiz aylarda Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alacağını açıklamış ve Twitter da bu teklifi kabul etmişti.
Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, artık ünlü kullanıcıların sahip olduğu mavi tik özelliğini, Twitter Blue aboneliğinde aylık 8 dolar karşılığında vermeye başlamıştı.
Twitter, mavi tik sahibi olmak isteyenlerden 8 dolar ücret almaya başlamak için geçtiğimiz günlerde iOS uygulamasını güncelledi.
Twitter, sahte hesapların artması nedeniyle 8 dolarlık mavi tik abonelik hizmetini 29 Kasım'a kadar duraklatmıştı.
TEKNOLOJİ
Elon Musk Twitter'ın yeni politikasını açıkladı
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Elon Muskın yaptığı değişikliklerin ardı arkası kesilmiyor.
Son olarak platformda atılan tweetlerin hangi cihazdan gönderildiğine dair bilgi yazısının kaldırılacağını açıkladı.
Twitterda atılan twitin iPhone mu yoksa Android bir cihazdan mı atıldığını gösteren for iPhone ve for Android ibareleri yakında kaldırılacak.
Konu hakkında açıklama yapan Elon Musk, for iPhone ve for Android ibarelerinin ekran alanından yediği gerekçesiyle kaldırılacağını aktardı.
Elon Musk ayrıca bu özelliğin Twittera neden getirildiğine dair hiç kimsenin bir bilgisi olmadığını söyledi.
Bu değişiklik en çok Apple sever Twitter kullanıcılarının tepkisini çekiyor.
iPhone tarafından gönderildi ibaresi artık Twitterda yer almayacak..
Elon Musk Twitter'da yıllardır kullanılan özelliği kaldırıyor
Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, değişiklikler yapmaya devam ediyor. Twitter'da uzun süredir bulunan bir özellik artık kullanılmayacak.
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Mardin’de akarsu kuruyunca ortaya çıkan manzara herkesi şaşırttı.
Gizemli mağara turistlerin uğrak yer oldu.
Mardin’in Mazıdağı ilçesi Şenyuva Mahallesine bağlı Çeşmebaşı mezrasında bulunan akarsu kurudu ve ortaya çıkan mağara dikkatleri üzerine çekti.
Mağarayı merak eden yöre halkı mağaranın içerisine girmeye başlayarak canlarını hiçe saydı.
Kurumadan önce bir çok turistin uğrak mekanı olan akarsu, şimdilerde gizemli mağarasıyla dikkat çekiyor.
GİZEMLİ MAĞARANIN İÇİNDE NE VAR?Yöre halkının başlattığı gizemli mağara akınına yabancı turistler de dahil oldu. Peki gizemli mağaranın içinde ne var? Mağaranın dibine henüz ulaşabilen olmadı.
Gittikçe derinliği daha da artıyor. Esrarengiz bir hal alan mağaranın sırrının çözülmesi için arkeologların bir araştırma yapması bekleniyor.
“Canlarını hiçe sayarak meraklarını gidermeye çalışıyorlar”İnsanların canlarını hiçe sayarak merakından mağaraya girdiğini belirten Özgür Kaya, “10 yıl öncesine kadar buralar su ile doluydu. İnsanlar buraya ziyaret ve görmek amaçlı geliyordu. Burada canlı popülasyonu çok yüksekti.
Ancak iklim değişikliği nedeniyle son yıllarda kuraklık baş gösterdi ve buraların suyu çekildi. Vatandaşlar meraklarından dolayı buradaki mağaranın içeresine giriyorlar.
Bazıları bu mağaranın içinden su almaya çalışıyor. Canlarını hiçe sayarak meraklarını gidermeye çalışıyorlar dedi.
Derinliği çok fazla ve içerisinde ne kadar giderseniz gidin bitmiyor diye sözlerine devam eden Kaya, Vatandaşların canlarını hiçe sayarak mağaranın içerisine girmesi biraz korkutuyor. Buralar eskiden çok değerli alanlardı.
Buranın geçim kaynaklarından birisiydi burada yetişen balıklar. Burada su bol olduğu için insanlar buraya balık tutmak için geliyorlardı. Ancak kuraklığın kendisini göstermesiyle böylesi bir durum ortaya çıktı. Bu durum da biz yöre halkını üzmektedir” şeklinde konuştu.
Gizemli mağarada ne var: Sular çekilince ortaya çıktı herkes içinde ne olduğunu merak ediyor.
Gizemli mağaranın içinde ne var: Sular çekilince ortaya çıktı herkes dibinde ne olduğunu merak ediyor
Doğal özellikleri ve tarihi güzellikleriyle turistlerin ilgi odağı olan Mardin'i şimdilerde gizemli mağara korkusu sardı. Bölgedeki akarsu kuruyunca ortaya çıkan mağara turistlerin yeni uğrak yeri oldu. Yöre halkının başlattığı gizemli mağara akınına yabancı turistler de dahil oldu. Peki gizemli mağaranın içinde ne var? Ayrıntılar haberimizde...