Teknoloji Elon Musk Rus haber kaynaklarının engellemesi talebini reddetti
BİLİM

Elon Musk Rus haber kaynaklarının engellemesi talebini reddetti

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, bazı ülkelerin Starlink uydusu üzerinden Rus haber kaynaklarını engellemesi yönünde kendisine talepte bulunduklarını ancak bu talebi reddettiğini söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
Elon Musk Rus haber kaynaklarının engellemesi talebini reddetti
Elon Musk.

Ukrayna topraklarını işgal eden ve sivil yerleşim yerlerini saldıran Rusya'ya tepkiler ve yaptırım kararları sürerken, amerikan basınında Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'un da Moskova yönetimine karşı yaptırım kararı alıp almayacağı tartışılıyordu.

Ünlü iş insanı Elon Musk'tan yanıt geldi.

Musk, Twitter'dan yaptığı açıklamada bazı ülkelerin Starlink uydusu üzerinden Rus haber kaynaklarını engellemesi yönünde kendisine talepte bulunduklarını söyledi.

Bu talebi reddettiğini belirten Musk, söz konusu ülkelerin arasında Ukrayna'nın olmadığını kaydetti.

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