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Teknoloji Elon Musk Starlink projesinin ilk fotoğraflarını paylaştı
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İNTERNET

Elon Musk Starlink projesinin ilk fotoğraflarını paylaştı

Elon Musk, dünya genelindeki internet bağlantısını kesintisiz hale getirmek için uzaya uydular fırlatacağını açıklamıştı. Space X’in CEO’su olan Musk, Starlink projesiyle uzaya gönderilecek olan uyduların fotoğrafını ilk defa paylaştı.

Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
Space X şirketi tarafından fırlatılacak olan uydular Falcon 9 roketine dizilmiş.
Space X şirketi tarafından fırlatılacak olan uydular Falcon 9 roketine dizilmiş.

Elon Musk, geçtiğimiz hafta FCC’den onay alan ultra hızlı internet hizmeti sunacak uyduların fotoğraflarını ilk defa paylaştı. SpaceX Falcon roketine dizilmiş olan 60 uydunun fotoğrafını paylaşan Musk, uydular hakkında yeni bilgiler de verdi.

Elon Musk’ın açıklamalarına göre SpaceX, roketini Çarşamba günü fırlatmayı planlıyor. Musk, bu bilgiye ek olarak fırlatma gününe kadar daha fazla bilginin geleceğini de açıklamasına ekledi.

2015 yılında ilk kez duyurulan proje, kısa zamanda 12.000 uyduluk bir filo haline geldi. Elon Musk amacına ulaşır ve görev başarılı bir şekilde sonuçlanırsa dünya üzerindeki internet 40 kat daha hızlı bir hale gelecek. Uydular yörüngede bulunduğu için insanların nerede oturduğuna bakılmaksızın yüksek internet hızları elde edilecek. Son olarak SpaceX ve Elon Musk'ın internet hizmetinin fiyatı hakkındaki soruları cevaplamadığını belirtmekte fayda var.

Elon Musk, bu uçuşun bir çeşit deneme olacağını, dünya üzerinde ortalama bir internet kapsamı sağlayabilmek için bu uçuşun arından 12 fırlatmanın daha gerektiğini de attığı tweet üzerinden bildirdi. Çarşamba günü fırlatmayla ilgili haberleri kaçırmamak için bizi takipte kalın.

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