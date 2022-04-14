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Teknoloji Elon Musk Twitterın tamamı için teklif verdi
SOSYAL MEDYA

Elon Musk Twitter'ın tamamı için teklif verdi

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Twitter'ın tamamını hisse başı 54 dolardan almayı teklif etti. Musk geçtiğimiz günlerde şirketin yüzde 9.2'lik hissesini almıştı. Dünyanın en zengin insanı konumundaki Musk, Twitter'da en fazla hissesi olan yatırımcı konumunda yer alıyor.

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Haber Merkezi Diğer
Elon Musk Twitterı alacak mı? Elon Musk Twitterda yüzde kaç hissesi var?
Elon Musk

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Twitter'ın en sadık kullanıcılarından bir tanesi. Her paylaşımıyla olay olan Musk, geçtiğimiz günlerde Twitter'ın yüzde 9.2'sini satın aldığını duyurmuştu. Musk'ın bu açıklamasının ardından Twitter'ın hisseleri yüzde 25 yükselmişti.

Hisse başına 54 dolar

Yüzde 9.2 ile yetinmeyen Elon Musk şirketin tamamını satın almayı teklif etti. Musk, hisse başına 54.2 dolar ödeyerek Twitter'ı satın alabileceğini söyledi.

  • Twitter'ın hisse fiyatı son olarak 45 dolar seviyelerindeydi. Toplam piyasa değeri 36.7 milyar dolar olan şirketi Musk, 42 milyar dolar değerlemeyle satın almak istiyor.

Gecikmeli açıklama başına bela oldu: Elon Musk'a dava
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Twitter'ın yüzde 9,2'lik hissesini satın alan Elon Musk, bu alımı duyurmayı geciktirdiği gerekçesiyle eski hissedarlar tarafından dava edildi.
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Musk'ın o süreçte şirketteki hisselerini satan kişilerin zarara uğramasına neden olduğu öne sürülüyor.<br>
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Manhattan federal mahkemesine sunulan toplu davada hissedarlar, Tesla CEO'su Musk'ı, 24 Mart tarihine kadar Twitter'a yatırım yaptığını açıklamayarak federal yasaları ihlal etmekle suçladı.<br>
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Twitter hisseleri, Musk'ın hisse alımını açıklamasının ardından 4 Nisan'da yüzde 27 artarak 39.31 dolardan 49.97 dolara yükselmişti.<br>
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GECİKMELİ AÇIKLAMA BAŞINA BELA OLDU<br><br>Marc Rasella öncülüğündeki eski hissedarlar, gecikmeli açıklamanın, Musk'ın daha fazla Twitter hissesini daha düşük fiyatlarla satın almasına izin verirken, kendilerini \"yapay olarak sönük\" fiyatlarla satmaya yönlendirdiğini söyledi.
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Musk'ın avukatı ise henüz açıklamada bulunmadı.
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ABD menkul kıymetler yasası, yatırımcıların, bir şirketin yüzde 5'ini satın alması halinde 10 gün içinde açıklama yapmasını şart koşuyor.
Gecikmeli açıklama başına bela oldu: Elon Musk'a dava
Geçtiğimiz günlerde Twitter'ın yüzde 9'unu 3 milyar dolara yakın paraya satın alan iş insanı Elon Musk, gecikmeli açıklama yüzünden eski hissedarlar tarafından dava edildi.
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