Elon Musk'tan Instagram'a eleştiri: Kıskançlığı artırıyor

Bloom Institute of Technology'nin CEO'su ve kurucu ortağı Austen Allred, geçtiğimiz günlerde Charlie Munger'ın "dünyanın açgözlülük tarafından değil, kıskançlık tarafından yönlendirildiğini" anlatan bir videosunu tweetledi.

Elon Musk, ise daha sonra bu twete "Instagram bir kıskançlık artırıcıdır" yanıtını verdi.

Video, bazı insanların hayata rağmen nasıl mutsuz kaldıklarından ve genel olarak bu durumun her zaman daha fazlasına sahip olan başka biri olmasından dolayı geliştiğinden bahsediyor.

Musk'ın Twitter'daki yanıtına yanıt olarak, Bloom Tech'in CEO'su "Ah, yanıtlarımın neden birdenbire tamamen kripto spam'iyle dolduğunu merak ediyordum. 10 sahte Elon hesabı dahil. Bu uygulamayı nasıl kullanıyorsun?" şeklinde yanıt verdi.

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Musk, Instagram'ı sevmemesine rağmen daha önce gizli bir Instagram hesabına sahip olduğunu paylaşmıştı. Milyarder, gizli hesabını yalnızca bağlantıları açmak için kullandığını açıkladı.

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