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Teknoloji Emniyetten 12 Nisan paylaşımlarıyla ilgili açıklama Sosyal medya terörüdür
SOSYAL MEDYA

Emniyet'ten 12 Nisan paylaşımlarıyla ilgili açıklama: Sosyal medya terörüdür

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya platformları üzerinden #12Nisan etiketi adı altında yapılan paylaşımlarla ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "12.04.2021 tarihinde sosyal medya platformları üzerinden #12Nisan etiketi adı altında paylaşımlar yapılmaktadır. Bu paylaşımlar içerikleri itibariyle sosyal medya terörüdür" ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emniyetten 12 Nisan paylaşımlarıyla ilgili açıklama: Sosyal medya terörüdür
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Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medya ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütmektedir.

12.04.2021 tarihinde sosyal medya platformları üzerinden #12Nisan etiketi adı altında paylaşımlar yapılmaktadır. Bu paylaşımlar içerikleri itibariyle sosyal medya terörüdür. Bu tür paylaşımlara asla müsaade edilmeyecektir. Bu etiket adı altında suç işleyen hesaplar tespit edilerek gerekli soruşturmalar başlatılmıştır."

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