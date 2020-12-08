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Teknoloji Erciyes projesinde C130 uçakları TUSAŞ tarafından millileştiriliyor
BİLİM

Erciyes projesinde C130 uçakları TUSAŞ tarafından millileştiriliyor

Erciyes Modernizasyon projesi kapsamında C130 uçaklarının tamamen TUSAŞ mühendisleri tarafından geliştirilen ve uçağın beyni olarak adlandırılan merkezi kontrol bilgisayarıyla toplamda 23 sistem ve 117 bileşenin modernizasyon faaliyetleri yürütülmeye devam ediyor.

Haber Merkezi İHA
Erciyes C310 projesi
Erciyes C310 projesi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) havacılık ekosisteminin tüm alanlarında dünya standartlarında hizmet sağlamaya devam ediyor. Toplamda 19 uçağı kapsayan Erciyes C130 modernizasyon projesinde bugüne kadar 7 uçağın modernizasyonunu tamamlayan TUSAŞ’ın, önümüzdeki günlerde 8’inci uçağı modernizasyon için teslim alması bekleniyor.

Uçaklar son teknoloji ile yeniden geliştirildi

Erciyes C130 uçaklarının merkezi kontrol bilgisayarını mühendisleri tarafından yeniden tasarlayan ve uçaklara montajını gerçekleştiren TUSAŞ, aynı zamanda uçakların GPS, gösterge, çarpışma önleyici sistem, hava radarı, gelişmiş askeri ve sivil seyrüsefer sistemleri, askeri görevler için gece çıplak gözle görünmeyen aydınlatma, ses kayıtlı kara kutu, haberleşme sistemleri, gelişmiş otomatik uçuş sistemleri (askeri ve sivil), askeri ağda operasyon yapabilme kabiliyeti, dijital kayan harita ve yer görev planlama sistemleri gibi kritik parçaların modernizasyonunu gerçekleştiriyor.

Uçaklar son teknolojiyle yeniden geliştirildi.

Bu sayede C130 uçaklarının görev kabiliyetlerini de kolaylaştıran modernizasyon ile pilotun iş yükünün azalmasının yanında, kalkıştan inişe kadar otomatik rota takibi ile emniyetli uçuş sağlanıyor. Modernizasyon ile birlikte durumsal farkındalığın arttığı C130 uçaklarına hava meydanlarına hassas ve güvenli iniş kabiliyeti de kazandırılmış oldu. Son teknolojinin entegre edildiği uçaklar, dijital askeri / sivil planlamanın yanında icra kabiliyetine de kavuştu. Zaman ve yakıt tasarrufu için sivil havacılık kurallarına uyum sağlanmış oldu. 2007 yılında imzalanan Erciyes C 130 projesi kapsamında başlatılan çalışmalarda ilk prototip uçak 2014 yılında teslim edildi. Toplam 19 uçağın modernize edileceği proje TUSAŞmühendisleritarafından titizlikle yürütülüyor.

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