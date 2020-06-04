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Erken uyarı teknolojileri ile koronavirüs mücadelesi

Yeni normale geçiş sürecinde bir arada çalışma ya da bulunma zorunluluğu olan yerlerde sosyal mesafeden kaynaklı riskleri ortadan kaldırmaya odaklanan itelligence Türkiye, görüntü tanıma ve tarama teknolojisine dayanan yapay zeka bazlı temas tespit ve uyarı çözümü geliştirdi.

Haber Merkezi İHA
Erken uyarı sistemi ihlal gerçekleşince hemen uyarıyor.
Erken uyarı sistemi ihlal gerçekleşince hemen uyarıyor.


University of Massachusetts Amherst’ın yaptığı çalışmaya göre; koronavirüs taşıyan bir hasta, sosyal mesafeyi dikkate almadığı takdirde hastalığı ayda yaklaşık 406 kişiye bulaştırabiliyor.

  • Alınması gereken tedbirlerin, özellikle de yeni normale geçiş sürecinde sosyal mesafeye duyarlı olmanın önemini bilen ve bu doğrultuda çalışmalarını hızlandıran SAP’nin Global | Platin İş Ortağı itelligence Türkiye, görüntü tanıma ve tarama teknolojisine dayanan yapay zeka bazlı temas tespit ve uyarı çözümünü hayata geçirdi.

it.safe&social ile itelligence Türkiye; fabrikalardan hastanelere, okullardan otel, market ve havalimanlarına kadar bir arada çalışma ya da bulunma zorunluluğu olan yerlerde sosyal mesafeden kaynaklı riskleri ortadan kaldırıp hem çalışanların sağlığını korumayı hem de şirketlerin çeşitli yaptırımlardan kaynaklı mali kayıplar vermesinin önüne geçmeyi hedefliyor. Böylece faaliyetlerine yeniden başlayan birçok şirket, sürdürülebilir çalışma ortamına yeniden kavuşuyor.

Erken uyarı teknolojisi

Toplu ihlalleri ısı haritasıyla algılıyor

Platform bağımsız pek çok hazır çözüme kolayca entegre olabilen ve kullandıkça öde modeliyle çalışıp, kullanılmadığında ek maliyet ya da fesih ücretinin olmadığı it.safe&socialile şirketler; üretim alanları gibi çalışanlarının yoğun bulunduğu yerlerde kameralar aracılığıyla gerçek zamanlı sosyal mesafe ihlal tespiti yapıp ilgili kişilere anlık, günlük ve haftalık uyarılarda bulunabiliyor.

  • Isı haritalarıyla belli alanlarda gerçekleşen toplu ihlalleri saptayıp, geçmişe dönük videoları analiz ederek karar mekanizmalarını anlık olarak tetikleyebiliyor.

Ayrıca mevcut raporlara tam entegrasyon sağlarken, gelişmiş raporlama özelliğiyle değerli bilgilere ulaşarak olası risklere anında müdahale edebiliyor. Böylece çalışanların sağlığı gözetilerek iş yerinin güvenliği korunuyor, aynı zamanda şirket içi sosyal mesafe yönergelerinin geliştirilmesine katkı sağlanıyor.

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