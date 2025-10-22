Excury Studios lisanslı yapay zeka modeliyle küresel rekabete adım atıyor

“Yapay zeka artık yalnızca bir üretim aracı değil, içerik dünyasının işleyişini kökten değiştiren bir alan. Excury olarak, bu dönüşümün en kritik unsuru olan lisanslama konusuna odaklandık. Bugün dünyada birçok yapay zeka aracı içerik üretimini kolaylaştırıyor, ancak telif ve etik standartların korunması noktasında önemli boşluklar bulunuyor. Biz bu boşluğu, güvenli ve denetlenebilir bir lisans altyapısıyla dolduruyoruz. Excury, kullanıcıların kendi dijital ikizlerinden gelir elde ettiği, markaların ise bu ikizleri onaylı, etik ve yasal zeminde kullanabildiği bir sistem kurdu. Bu yaklaşım yalnızca Türkiye’de değil, küresel pazarda da yapay zeka üretiminin geleceğine yön verecek bir model sunuyor. Hedefimiz, üretken yapay zeka alanında güvenilir, yenilikçi ve sürdürülebilir bir standart oluşturmak”