Facebook, Collab uygulamasını tüm kullanıcılara sunuyor

Facebook, ilk kez Mayıs'ta yalnızca davetle kullanılabilen deneysel Collab uygulamasını herkese açıyor. Uygulama kısaca TikTok benzeri müzikle birlikte video oluşturmayı sağlıyor.

Müzisyenler için özel seçenekler barındırıyor.

Collab, kullanıcıların üç bağımsız videoyu birleştirerek kısa biçimli müzik videoları oluşturmasını sağlıyor. Örneğin, üç müzisyen bir şarkının farklı bölümünü çalabilir ve bunları tek bir videoda birleştirebilir. Ancak oluşturulan her video, insanların isterlerse görüntüleyebilecekleri ve birlikte oynayabilecekleri herkese açık 'Ortak Çalışma' akışında da yayınlanıyor.

Collab nedir? Collab, kullanıcılar tarafından müzik eşliğinde video oluşturmayı sağlayan yeni bir uygulama.

Collab'ın önümüzdeki dönemlerde doğrudan Facebook uygulamasına entegre edilmesi de söz konusu olabilir.

Böylece, istenen bir bölümü kaydedebilir ve ardından diğer kişilerin kaydettiği Collab akışında bulduğunuz diğer iki bölümle karıştırabilirsiniz. Veya başkalarının videolarını bir araya getirebilirsiniz.

Tüm videoları sıraya dizme konusunda endişelenmeye gerek yok. Çünkü Collab parçaları birlikte senkronize etmek için epey iyi araçlar içeriyor. App Store sayfasına göre "Siz kaydırdıkça videoların senkronize olması için tam olarak doğru anda oynatıldığından emin oluyoruz." şeklinde bir not da yer alıyor.

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Uygulama, Facebook ile doğrudan entegre değil. En azından şimdilik. Ancak yakın zamanda bu platforma doğrudan entegre edilmesi de söz konusu olabilir.

Collab (App Store)