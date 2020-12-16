Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji Facebook, Collab uygulamasını tüm kullanıcılara sunuyor
MOBİL

Facebook, Collab uygulamasını tüm kullanıcılara sunuyor

Facebook, Mayıs'tan bu yana beta testleri kapsamında yalnızca davetli kişilerin kullanabildiği Collab uygulamasını herkese açıyor. Böylece isteyen kullanıcılar TikTok Düet benzeri özellikle birden fazla videoyu aynı ekranda oynatmayı sağlayan özel müzikli videolar oluşturabiliyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Facebook Collab
Facebook Collab

Facebook, ilk kez Mayıs'ta yalnızca davetle kullanılabilen deneysel Collab uygulamasını herkese açıyor. Uygulama kısaca TikTok benzeri müzikle birlikte video oluşturmayı sağlıyor.

Müzisyenler için özel seçenekler barındırıyor.

Collab, kullanıcıların üç bağımsız videoyu birleştirerek kısa biçimli müzik videoları oluşturmasını sağlıyor. Örneğin, üç müzisyen bir şarkının farklı bölümünü çalabilir ve bunları tek bir videoda birleştirebilir. Ancak oluşturulan her video, insanların isterlerse görüntüleyebilecekleri ve birlikte oynayabilecekleri herkese açık 'Ortak Çalışma' akışında da yayınlanıyor.

    Collab nedir? Collab, kullanıcılar tarafından müzik eşliğinde video oluşturmayı sağlayan yeni bir uygulama.

Collab'ın önümüzdeki dönemlerde doğrudan Facebook uygulamasına entegre edilmesi de söz konusu olabilir.

Böylece, istenen bir bölümü kaydedebilir ve ardından diğer kişilerin kaydettiği Collab akışında bulduğunuz diğer iki bölümle karıştırabilirsiniz. Veya başkalarının videolarını bir araya getirebilirsiniz.

Tüm videoları sıraya dizme konusunda endişelenmeye gerek yok. Çünkü Collab parçaları birlikte senkronize etmek için epey iyi araçlar içeriyor. App Store sayfasına göre "Siz kaydırdıkça videoların senkronize olması için tam olarak doğru anda oynatıldığından emin oluyoruz." şeklinde bir not da yer alıyor.

Uygulama, Facebook ile doğrudan entegre değil. En azından şimdilik. Ancak yakın zamanda bu platforma doğrudan entegre edilmesi de söz konusu olabilir.

Collab (App Store)

Abone Ol Google News
Ermenistan askerleri yakalandı

Ermenistan askerleri yakalandı

Arazide saklanırken Azerbaycan askerleri fark etti.
2 katlı evinde 12 ton çöp çıktı

2 katlı evinde 12 ton çöp çıktı

​20 yıl boyunca çöp biriktirmiş.
CATSAA yaptırımları egemenliğimize tehdit

Şimdi savunma sanayimiz için iki katı çalışacağız.

Kumar yok çay içmeye geldik

Kumar yok çay içmeye geldik

​Bursa'da pitbull korumalı kumarhaneye baskın.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.