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Teknoloji Facebook evden çalışmaya alıştı
SOSYAL MEDYA

facebook en az 1 yıl daha evden çalışmayı planlıyor

Facebook evden çalışmaya alıştı

Pandemi döneminde birçok kurum evden çalışmaya başlarken Facebook da Twitter gibi çalışanlarının evden çalışmaya devam etmesini söyledi. Şirket en az 1 yıl daha evden çalışmayı planlıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Çin'den yayılan koronavirüs hayatımızda birçok alışkanlığı etkilerken bunlardan en dikkat çekeni de sosyal mesafa kuralı oldu. Birçok şirket bu kurala göre hareket etme adına çalışanlarının evden çalışmasına olanak tanırken ABD'li teknoloji devleri bunu sürdürülebilir bir model olarak deniyor.

  • Twitter ve Google'dan daha önce gelen süresiz evden çalışma planlarına şimdi de Facebook katıldı.

Facebook'un sözcüsü Nneka Norville tarafından yapılan açıklamada, sağlık ve kamu uzmanlarının yönlendirmelerine dayanarak şirket çalışanlarının Temmuz 2021'e kadar gönüllü olarak evden çalışmaya devam etmelerine izin verildiği aktarıldı.

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Çalışanlara ek 1000 dolar ödenecek

  • Açıklamada, evden çalışma süresine ilişkin alınan karara ek olarak çalışanlara evden çalışma ihtiyaçları için ilave 1000 dolar verileceği kaydedildi.

ABD'li teknoloji devlerinden Google da geçen hafta Kovid-19 salgını nedeniyle evden çalışma uygulamasını 30 Haziran 2021'e kadar uzattığını duyurmuştu.

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