Teknoloji Facebook Lite 1 milyar indirmeye sayısına ulaştı
SOSYAL MEDYA

Facebook Lite 1 milyar indirmeye sayısına ulaştı

Facebook'un düşük sistemli telefonlara özel olarak tasarladığı Facebook Lite beklenenden öte ilgi gördü. Google Play Store üzerimnden uygulamanın 1 milyarı aşkın kez indirildiği açıklandı.

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​Facebook Lite Messenger'ın ardından 1 milyardan fazla kez indirilen 3'üncü Facebook uygulaması oldu.
​Facebook Lite Messenger'ın ardından 1 milyardan fazla kez indirilen 3'üncü Facebook uygulaması oldu.

Facebook, yaklaşık beş yıl önce Play Store'da 1 milyar indirmeye ulaşarak, Google'a ait olmayan uygulamalar arasında bu rakama ulaşabilen ilk uygulamaydı. Bu kez Facebook Lite indirilme rakamıyla öne çıkıyor. Messenger'ın ardından 1 milyardan fazla kez indirilen 3'üncü Facebook uygulaması oldu.

Hürriyet’in haberine göre Facebook'un daha düşük sistem gereksinimlerine sahip ve daha az veri tüketen mobil uygulaması Facebook Lite, giriş seviyesi cihazlarda da yüksek bir performans vaat ediyor ve yalnızca 1.28 MB'lık bir boyuta sahip. Orijinal Facebook uygulamasının 67 MB'lık bir boyuta sahip olduğu hesaba katıldığında bu rakam bir hayli minimal.

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