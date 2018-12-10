Facebook Lite 1 milyar indirmeye sayısına ulaştı

Facebook, yaklaşık beş yıl önce Play Store'da 1 milyar indirmeye ulaşarak, Google'a ait olmayan uygulamalar arasında bu rakama ulaşabilen ilk uygulamaydı. Bu kez Facebook Lite indirilme rakamıyla öne çıkıyor. Messenger'ın ardından 1 milyardan fazla kez indirilen 3'üncü Facebook uygulaması oldu.

Hürriyet’in haberine göre Facebook'un daha düşük sistem gereksinimlerine sahip ve daha az veri tüketen mobil uygulaması Facebook Lite, giriş seviyesi cihazlarda da yüksek bir performans vaat ediyor ve yalnızca 1.28 MB'lık bir boyuta sahip. Orijinal Facebook uygulamasının 67 MB'lık bir boyuta sahip olduğu hesaba katıldığında bu rakam bir hayli minimal.