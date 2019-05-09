Facebook terörist sayfaları için videolar oluşturuyor

Facebook, patlama görüntüleri, DAEŞ bayrakları ve aşırılıkçı ifadelerin yer aldığı bir video üretir mi? Teorik olarak yayınlamaması lazım ancak malesef sosyal medya devi tarafından bu tarz videolar üretiliyor. Facebook’un etkileşimi artırmak için yaptığı otomatik videolar arasında terör örgütlerinin sayfalarının videoları da yer alıyor. Asıl soru Facebook’un aşırılıkçı davranışlara karşı etkin mücadele ettiğini söylemesine rağmen bu tür içerikler neden platformdan silinmiyor?

Facebook, yaptığı açıklamalarda sık sık gerek insanları gerekse algoritmaları kullanarak aşırılıkçıların bir adım önünde olduğunu söylüyor. Ancak yaşananlar bunun aksini gösteriyor. Eski bir şirket çalışanı, Güvenlik ve Gümrük Komisyonu’na verdiği ifadede şirketin kendi başarısını abarttığını söylüyor. Daha da kötüsü, platform bu tarz oluşumlar tarafından organize olmak için kullanılıyor ve otomatik olarak videolar ve sayfalar oluşturuyor.

Eski Facebook çalışanına göre, geçtiğimiz beş aylık dönemde ABD tarafından terör listesine alınan gruplarla ilişkili kişilerin sayfaları araştırmacılar tarafından incelendi. Bu dönemde, aşırılıkçı semboller içeren gönderilerin %38’i engellendi. Associated Press ise bu ay yaptığı araştırmada, şiddet içerikli, idam ve infaz görüntülerinin ve propaganda görüntülerinin algoritmayı aştığını keşfetti.

Zuckerberg yaptığı açıklamalarda algoritmanın, aşırılıkçı sembollere sahip gönderileri daha kimse görmeden kaldırdığını söylüyordu. Ancak sitede yapılan incelemeler durumun farklı olduğunu gösterdi. Konu üzerinde yapılan araştırmalar net sonuçları veremiyor çünkü Facebook, verilerini kamuya açık olarak paylaşmayı pek sevmiyor ve kısıtlı bilgi veriyor.