Facebook ve Instagram'a erişim kesintisi yaşandı

Sosyal medya devi olan Facebook'ta bir süredir erişim sorunu yaşandı.

Rusya ve Avrupa ülkelerinde hissedildi

Her iki platformun aynı anda sorun yaşanmasının sebebi ise sunuculardan kaynaklandı. Instagram'ın sahibi olan Facebook'un sunucularındaki sorun en çok Rusya ve Avrupa'daki bazı ülkelerde hissedildi.

Sorunlar yüzde 20 oranında

Türkiye'deki kullanıcıların tamamı sorundan etkilenmezken farklı kullanıcı hesaplarında farklı sorunlar yaşandı. Instagram'da haber akışına ulaşmakta sorunlar yaşandı ve uygulama kullanımındaki sorunlar yüzde 20 civarındaydı. Facebook'ta da benzer bir şekilde hesaplara girişte sorun yaşandı.

Facebook'a erişmeye çalışan kimi kullanıcılar Facebook'un bakım yaptığı mesajıyla karşılaşırken bazı kullanıcılar ise sayfayı hiç görüntüleyemedi.