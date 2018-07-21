Teknoloji Facebook veri paylaşımı endişesiyle bir analiz şirketini soruşturuyor
İNTERNET

Facebook veri paylaşımı endişesiyle bir analiz şirketini soruşturuyor

Facebook, bir Amerikan analiz şirketi hakkında kullanıcı verisini topladığı ve paylaştığı endişesiyle soruşturma başlattı.

Haber Merkezi AA
Facebook
Facebook

BBC'nin haberine göre Facebook, merkezi Boston'da bulunan, "müşteri yönelimleri" hizmeti veren Crimson Hexagon'un dünya çapında resmi kuruluşlarla yaptığı anlaşmaların, sosyal paylaşım sitesinin politikalarını ihlal edip etmediğinin soruşturulduğunu açıkladı.

Wall Street Journal gazetesi de Crimson Hexagon'un "aralarında Kremlin ile bağlantılı, kar amacı gütmeyen Rus bir kuruluş ve ABD'deki çeşitli kurumların bulunduğu müşterileriyle Facebook verilerini incelemek üzere anlaşmalar yaptığını" yazdı.

Facebook'un daha önce kullanıcı verilerini reklam ve veri analiz firmalarıyla paylaşması tartışmalara konu olmuş, analiz firması Cambridge Analytica'nın, milyonlarca Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri, ABD ve İngiltere'de kritik seçim ve referandum süreçlerini etkilemek üzere kullandığı ortaya çıkmıştı.

Şirketin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, nisan ayında ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi'nde şirketin veri sızıntısı skandalıyla ilgili oturumda soruları yanıtlamıştı.

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