Facebook yarım milyardan fazla sahte hesabı sildi

Facebook, platformunda izin verilmeyen içerikleri açıklayan bir Topluluk Standartları Uygulama Raporu yayınladı. Sıralanan içeriklerin arasında görsel şiddet, çıplaklık, terör propagandası, nefret söylemi, spam ve sahte hesaplar bulunuyor. Facebook yarım milyardan fazla hesabı kapattığını açıkladı.

Rapor hakkında konuşan Analitik bölümünün başkan yardımcısı Alex Schultz, şunları söyledi: "Bugünün raporu dahili süreçlerimiz ve veri metodolojimiz hakkında detaylı bilgiler veriyor. Bu, Facebook'un kendi üzerindeki kötü içerikleri nasıl sildiğini insanlara açıklama çabamız. Böylece yargıç siz olabilirsiniz. Ayrıca, akademisyenlerin, politika yapımcılarının ve topluluk gruplarının bize geri bildirimde bulunabilmelerini kolaylaştırmak için bunu yaptık. Böylece zaman içinde daha iyi performans gösterebiliriz.

İlk çeyrekte 1.5 milyar hesap incelendi

2018'in ilk çeyreğinde, 837 milyon farklı spam silindi. Bunların hepsi, daha kimse şikayet bile etmeden Facebook'un otomatik sistemleri tarafından saptandı.

Facebook, 583 milyon farklı sahte hesabı, daha kayıt olmalarının dakikalar ardından devre dışı bıraktı.





Sosyal medya platformunun sistemleri 2018'in ilk çeyreğinde 21 milyon farklı çıplaklık içeren gönderinin %96'sını daha kimse şikayet etmeden işaretledi.

Görsel şiddete gelince, 2018'in ilk çeyreğinde 3.5 milyon öğe silindi, %86'sı daha şikayet edilmeden işaretlenmişti.

Facebook'un son vurgu yaptığı istatistik, nefret söylemiydi. Firma, bu konuda teknolojinin henüz yeterli olmadığını itiraf ediyor. Bu yüzden hâlâ inceleme takımları tarafından inceleme gerekiyor. İlk çeyrekte silinen 2.5 milyon nefret söylemi öğesinin sadece %38'i otomatik sistemler tarafından işaretlenebilmiş.

Facebook, bu raporu yayınlamanın, insanların güvenini geri kazanma çabası olduğunu itiraf ediyor. Firma, Cambridge Analytica skandalının ardından ciddi şekilde sarsılan güveni yeniden kazanmaya çalışıyor.