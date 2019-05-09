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Teknoloji Facebookta yeniden blockchain reklamları yer almaya başladı
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SOSYAL MEDYA

Facebook’ta yeniden blockchain reklamları yer almaya başladı

ABD merkezli sosyal medya şirketi Facebook, Çarşamba günü platformda yeniden blockchain içeriğine ilişkin reklamlara yer vermeye başladı.

Haber Merkezi DHA
Facebook Ocak 2018’de, kullanıcıların şüpheli kripto para birimleri yatırımlarına ilişkin içerik ve dolandırıcılık eylemlerine maruz kalmamaları için kripto para birimleriyle ilgili reklamları platformdan yasaklamıştı.
Facebook Ocak 2018’de, kullanıcıların şüpheli kripto para birimleri yatırımlarına ilişkin içerik ve dolandırıcılık eylemlerine maruz kalmamaları için kripto para birimleriyle ilgili reklamları platformdan yasaklamıştı.

Platformda daha önce blockchaine ilişkin reklamları yasaklayan Facebook’ta, ön onay alınmadan yeniden “blockchain teknolojisi, sektör haberleri, kripto para birimlerine ilişkin eğitici içerik ve etkinlikler” gibi blockchain reklamları yer aldı.

Facebook Ocak 2018’de, kullanıcıların şüpheli kripto para birimleri yatırımlarına ilişkin içerik ve dolandırıcılık eylemlerine maruz kalmamaları için kripto para birimleriyle ilgili reklamları platformdan yasaklamıştı. Şirket sonrasında, söz konusu yasağı hafifleterek kripto para birimlerine ait reklam ve promosyon içeriğine güvenlik incelemesi süreci şartı getirmişti.

Gelişmelerin yanında Facebook, “kur farkı sözleşmesi ve yağmacı eylemlerle ilişkilendirilen karmaşık finansal ürünlerin reklamlarını” söz konusu ürünlerin “karışık yapılarıyla insanları yanlış yönlendirmesi” sebebiyle platformda yasaklanacağını açıkladı.

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