Teknoloji Facebookun savaş suçu Katliamda Filistinlilerin sesini kıstı
SOSYAL MEDYA

Facebook’un savaş suçu: Katliamda  Filistinlilerin sesini kıstı

Kârını artırmak için algoritmalarla “nefret ve ayrımcı” mesajları öne çıkaran Facebook, İsrail’in yıkım ve cinayetlerini de gizledi. İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün (HRW) raporuna göre Facebook, İsrail’in Mayıs ayındaki katliamlarını dünyaya duyuran yüzlerce Filistinlinin hesabını kapattı. Yaşadığı evin bombalanmadan önceki halini paylaşan bir Filistinlinin mesajı, “nefret söylemi” içerdiği gerekçesiyle silindi.

Abone Ol Google News
Dış Haberler Yeni Şafak
Facebook’un savaş suçu: Katliamda Filistinlilerin sesini kıstı
İsrail işgalini ve şiddetini dünyaya duyurmak isteyen Filistin direnişi yanlısı yüzlerce hesabın, Facebook tarafından kapatıldığı bir raporla ortaya koyuldu.

Kirli çalışmaları bir bir ortaya dökülen ve küresel kamuoyunun tepkisini çeken Facebook’un ayrımcı algoritmalarının işgalci güç İsrail lehine nasıl çalıştırdığına dair kapsamlı bir rapor daha yayınlandı. New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün (HRW) raporuna göre mayıs ayındaki İsrail’in başta Kudüs olmak üzere, Filistin topraklarını ve Filistinlileri hedef alan saldırıları sırasında Filistin direnişine ait içerikleri, hesapları ve paylaşımları, sahip olduğu platformlardan kaldırdığı ortaya kondu.

Marc Zuckerberg
Marc Zuckerberg

YÜZLERCE İÇERİK KALDIRILDI

HRW tarafından yapılan açıklamada Facebook, mayıs ayındaki çatışmalar sırasında İsrail’in insan haklarını hiçe sayan saldırılarını, işgal ve ilhak politikasını gün yüzüne çıkaran, Filistinli kullanıcılar tarafından paylaşılan yüzlerce içeriği kaldırdı. Başka bir Facebook kuruluşu olan Instagram’da da benzer ihlallerin olduğu belirtildi.

Facebook ile beraber Zuckerberg de 'çöktü'
EKONOMİ
Facebook ile beraber Zuckerberg de 'çöktü'

BOMBALANAN EVİ SANSÜRLEDİ

Raporlara göre bir Filistinli, kaldığı evin İsrail tarafından bombalanmadan önceki halini paylaştı fakat gönderi, nefret söylemi veya sembolleri içerdiği iddiasıyla kaldırıldı. HRW ayrıca, Arap sosyal medyası üzerine araştırmalarda bulunan 7amleh isimli kuruluşun mayıs ayı raporuna da atıfta bulundu.

ARAKAN SOYKIRIMININ TETİKÇİSİ

Bu, Facebook’un Müslümanları hedef alan tek skandalı değil. Sosyal medya platformunun daha önce de Myanmar’da Arakanlı Müslümanlara uyguladığı soykırımın tetikçisi olduğu kaydedilmişti. Facebook, platformda, Arakanlı Müslümanlara yönelik nefret ve linç paylaşımlarını kaldırmadığı için etnik nefreti ve dolayısıyla soykırımı tetiklemekle suçlanıyor.

Zuckerberg’ün elleri kanlı

  • Eski Facebook çalışanı Haugen’ın dünya kamuoyunu sarsan açıklamalarının ardından yine sosyal medya paltformunda 3 yıl boyunca veri bilimcisi olarak çalışan Sophie Zhang de kurumun karanlık yüzünü ortaya çıkaran itiraflarda bulundu. Marc Zuckerberg’ün kurucusu olduğu şirketin nefret ve yanlış bilgiyle mücadele etmek için yeterince çalışmadığını ispatlayan belgeleri ABD kolluk kuvvetlerine verdiğini belirten Zhang, “Facebook’ta çalıştıktan sonra ‘ellerinde kan’ olduğunu hissettiğini söyleyerek, sosyal medya platformundan hesap sorulması gereğini bir kez daha ortaya koydu.

Facebook etnik ayrımcılığı körüklüyor: Arakanlı Müslümanların soykırıma uğramasında tetikçilik yaptı
TEKNOLOJİ
Facebook etnik ayrımcılığı körüklüyor: Arakanlı Müslümanların soykırıma uğramasında tetikçilik yaptı


İhtimaller kuvvetleniyor

İhtimaller kuvvetleniyor

​Samsung telefonlara Android 12 bu yıl sonuna gelebilir.
Beş ayda 300 bin ziyaretçi

Beş ayda 300 bin ziyaretçi

Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı.
Meral Akşenerin bir tiyatrosu daha çöktü: Hükümeti eleştiren kişi İYİ Partili Orhan Senemoğlunun oğlu çıktı

14 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

​Bakan Çavuşoğlu Taliban heyetiyle görüşmesinin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.