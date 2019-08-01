Facebook’un zihin okuyan cihazı gönüllüler üzerinde denendi

Sosyal medya devi Facebook, San Francisco’daki Kaliforniya Üniversitesi’ndeki çalışmalara sağladığı kaynakla, insanların düşüncelerini okumayarak yazıya çevirebilen cihaz yaratmayı planlıyor. Bu amaçla yapılan araştırmalarda yeni yazılım, gönüllüler üzerinde ilk kez denendi.

Üniversitedeki araştırmacılar, bu cihazın uygulanabilir olup olmadığını test etmek için çalışmalarını sürdürürken; sinir bilim etikçileri, beyindeki verilerin nasıl toplandığı, saklandığı ve kullandığı ile ilgili bazı kurallara ihtiyaç duyulacağını düşünüyor.



Technology Review internet sitesinin haberine göre, bilim insanları gönüllülerle yaptıkları çalışmalarda, listeden sorulan sorulara verilen basit yanıtları dinleyebildi.



Araştırmanın başındaki Sinir bilimci Edward Chang ‘ECoC’ adı verilen elektrotları gönüllülerin beyinlerine yerleştirdi.



Epilepsi hastalığı dolayısıyla beyin ameliyatına girecek gönüllülere sorulan ‘hangi müzik aletini tercih edersiniz?’ sorusuna karşılık araştırmacılar, ‘piyano’ veya ‘keman’ yanıtı aldılar.



Facebook, araştırma projesinin devam ettiğini ve bu çalışmayla konuşma engeli olan insanların iletişim kurmalarını yeniden sağlayabileceklerini açıkladı.

Cihazın ilk numunelerinin sunumunu bu yılın sonunda yapmayı planlayan Facebook, bu cihazın beyni nasıl ölçeceği veya ne gibi şeyler yapabileceği konusunda bilgi vermedi.



Facebook, 2017 yılında insanların düşüncelerini yazıya çevirerek dakikada yüz kelimeye kadar yazabilecek bir kafa bandı geliştirmek istediğini açıklamıştı.