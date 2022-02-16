FANUC, 1000’e yakın mühendislik öğrencisine robot programlamayı uygulamalı öğretti

FANUC, nitelikli iş gücünün gelişmesi adına eğitim kurumlarıyla olan yakın temasını sürdürerek 2021 yılında üniversite öğrencilerini robotlarla buluşturmaya devam etti. FANUC’un yaklaşık 1000 öğrenciyle online olarak sunduğu eğitimler, webinarlar ve çeşitli etkinlikler, genç mühendislerin iş hayatına daha donanımlı hazırlanmasına katkıda bulundu. Eğitimler sayesinde FANUC marka robotların kullanımı, mekanik yapısı, programlanmasını öğrenen öğrenciler, birinci elden robot programlama konusunda tecrübe kazanarak uygulama yapma imkanı da buldu.

FANUC eğitimleriyle öğrenciler robot programlama konusunda tecrübe kazandı

Öğrencilerin iş hayatına en iyi şekilde hazırlanmalarına katkı sunmak için gerekli etkinlik ve eğitimlere 2021 yılında da devam ettiklerini söyleyen FANUC Türkiye Genel Müdürü Teoman Alper Yiğit, “Pandemi sebebiyle önlem amaçlı fiziksel eğitimler gerçekleştirmediğimiz 2021 yılında online eğitimlerimizi sürdürdük. Üniversite sponsorluklarımızın yanı sıra ‘webinar’, ‘vaka analizi’ ve ‘tea talk’ buluşmalarımız devam etti. Yıl süresince 1000’e yakın mühendislik öğrencisine ulaştık. Eğitimlerimiz sayesinde öğrenciler birinci elden robot programlama konusunda tecrübe kazanmış oldu ve özellikle bu alana ilgi duyanlardan çok olumlu geri dönüşler aldık. Robotları ve robot yazılımlarını henüz öğrenciyken kendilerine tanıtabildiğimiz için çok memnunuz” dedi.

REKLAM

Eğitimler sonucunda öğrencilerin başarısı ölçüldü

Eğitimler sonucunda öğrencilerin farklı açılardan değerlendirildiğini ifade eden Yiğit, şunları söyledi: “Partneri olduğumuz üniversitelerde bizzat FANUC çalışanları eğitmen olarak görev alarak ara dönem projeleri veya test ile öğrencilerin başarısını ölçümledi. Vaka analizi veya ROBOGUIDE yazılım programımızın eğitimleri sonrası öğrencilere yazılımımızı ücretsiz açarak burada bir fabrika üretim simülasyonu çizmelerini yani gerçek bir proje oluşturmalarını istedik. Bize iletilen projelerden en başarılıları ise staj imkanı veya daha detaylı ileri seviye eğitimi ile ödüllendirdik. Bunun yanı sıra öğrenciler, FANUC ROBOGUIDE yazılım programının deneme sürümünü bilgisayarlarına indirdikleri için bolca pratik yapma imkanı da buldular.”

2022 yılında da eğitimi ön planda tutacak

FANUC’un üniversitelerdeki eğitimleri ve diğer etkinliklerinin 2022 yılında da artarak devam edeceğini belirten Yiğit, “Eğitimlerimiz ile daha çok üniversitede mühendislik öğrencisine ulaşmayı hedefliyoruz. CRX ürünümüzü projelerinde kullanan ODTÜ Tasarım Fabrikası ile bu yıl bir eğitim gerçekleştireceğiz. İTÜ OTOKON ile bu sene de bir Vaka Analizi buluşması planlıyoruz. Bunun yanı sıra İTÜ Robot Olimpiyatları sponsorluğumuz bulunuyor ve drone kategorisinde de sponsoruz. Yıldız Teknik Üniversitesi RLC Günleri’nde bu sene de sponsor olarak yer alacağız. Ankara’da OSTİM Teknokent Üniversitesi ile bir seminer ve eğitim planlamamız var. Geçtiğimiz yıl Bahçeşehir Üniversitesi’nde CO-OP markalı ders olarak verdiğimiz robot programlama dersi partnerliğimizi daha çok öğrencimize ulaşacak şekilde devam ettireceğiz” dedi.