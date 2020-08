FBI ünlü Youtuber'ın evini bastı: Yağmaya karıştığı iddiası gündemde

Youtube'da 20 milyon abonesi bulunan Jake Paul'un başı FBI ile dertte. Youtuber'ın evine yapılan baskında birçok silah ele geçirilirken Paul hakkında Arizona'da bir mağazanın yağmalanmasına dahil olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

FBI sözcüsü Laura Eimiller'ın belirttiğine göre, 23 yaşındaki Paul, evi aradığında orada bulunmuyordu. Paul’ün avukatı Richard Schonfeld yaptığı açıklamada müvekkilinin evinin arandığını kabul etti ve soruşturmayla işbirliği sözü verdi.

FBI evde silah ele geçirdi.

Arizona'da yağmaya karıştığı iddiası gündemde

Jake Paul'un protestolar sırasında sosyal medyadan paylaşılan videosu aleyhinde delil olarak kullanıldı. Arizona'da bir mağazanın yağmalanmasına dahil olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma açıldı:



#NEW: YouTube star @jakepaul has been charged w/ criminal trespassing & unlawful assembly after video shows him alongside looters at a mall in Scottsdale, Ariz. pic.twitter.com/QspU7A6bAA — Bobby Dupree (@bobbydupree) June 4, 2020