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Teknoloji FBI ünlü Youtuberın evini bastı Yağmaya karıştığı iddiası gündemde
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FBI ünlü Youtuber'ın evini bastı: Yağmaya karıştığı iddiası gündemde

Youtube'da milyonlarca abonesi bulunan Amerikalı Youtuber Jake Paul'un evini FBI bastı. FBI evde bulduğu silahları götürürken Jake Paul hakkında Arizona'daki bir yağmalamanın parçası olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Jake Paul'un evinde bir düzine silah ele geçirildi.
Jake Paul'un evinde bir düzine silah ele geçirildi.

Youtube'da 20 milyon abonesi bulunan Jake Paul'un başı FBI ile dertte. Youtuber'ın evine yapılan baskında birçok silah ele geçirilirken Paul hakkında Arizona'da bir mağazanın yağmalanmasına dahil olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

FBI sözcüsü Laura Eimiller'ın belirttiğine göre, 23 yaşındaki Paul, evi aradığında orada bulunmuyordu. Paul’ün avukatı Richard Schonfeld yaptığı açıklamada müvekkilinin evinin arandığını kabul etti ve soruşturmayla işbirliği sözü verdi.

FBI evde silah ele geçirdi.

Arizona'da yağmaya karıştığı iddiası gündemde

Jake Paul'un protestolar sırasında sosyal medyadan paylaşılan videosu aleyhinde delil olarak kullanıldı. Arizona'da bir mağazanın yağmalanmasına dahil olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma açıldı:

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