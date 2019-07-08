Ford ve Volkswagen elektrikli ve otonom araç teknolojileri paylaşacak

Otomobil üreticileri Ford ve Volkswagen elektrikli ve otonom araç teknolojilerini paylaşma anlaşmasının çerçevesiz üzerinde uzlaşarak, şu ana kadar ticari araç üretimine odaklanan işbirliklerinin kapsamını geliştirmeye karar verdi.

Reuters'a Cuma günü bilgi veren bir kaynak Volkswagen'in MEB adı verilen elektrikli araç platformunu Ford ile paylaşacağını söyledi.

İkinci kaynak ise Volkswagen denetim kurulunun Ford ile işbirliğinin kapsamını genişletmeyi ele almak üzere 11 Temmuz'da toplanacağını söyledi.

Volkswagen yetkilisi olası işbirliğinin kapsamı hakkında yorum yapmadı ancak Ford ile müzakerelerin iyi gittiğini söyledi.

Ford sözcüsü de, "Volkswagen ile müzakerelerimiz devam ediyor. Çeşitli alanlarda verimli görüşmeler yapılıyor. Ayrıntılar netleştikçe bilgi vereceğiz" dedi.



