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Teknoloji Fosil galaksi keşfedildi Samanyolunun derinliklerinde aramalar devam ediyor
BİLİM

Fosil galaksi keşfedildi: Samanyolu'nun derinliklerinde aramalar devam ediyor

Gökbilimcilerin gelişen teknoloji ile uzayda gözlem yapma imkanı da artıyor. Yapılan gözlemlerde tespit edilen yeni bulgu ise fosil galaksi oldu. Samanyolu'nun derinliklerinde gizlenmiş "fosil galaksi" keşfetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Arşiv
Arşiv

Uzaya yapılan yatırımların artmasıyla gözlem fırsatı da arttı. Birçok gökbilimcinin önceden tespit ettiği Hercules galaksinin izlerine rastlanıldığı düşünülüyor.

Daily Mail'in haberine göre, keşfedilen "fosil galaksinin", yaklaşık 10 milyar yıl önce Samanyolu ile çarpıştığı düşünülen Heracles'in kalıntıları olduğu sanılıyor.

  • Samanyolu'nun yıldız kümeleri, gaz ve tozdan oluşan yuvarlak halesinin aşağı yukarı üçte birini oluşturan kalıntıların, Apache Nokta Gözlem Galaksi Gelişimi Deneyi (Apogee) projesinden elde edilen verinin incelenmesi sonucu bulunduğu belirtildi.

Liverpool John Moores Üniversitesi Astrofizik Araştırma Enstitüsünden Dr Ricardo Schiavon, keşifle ilgili "Kozmolojik açıdan gerçekten küçük, sadece 100 milyon yıldız. Ama tüm Samanyolu halesinin kütlesinin neredeyse yarısını oluşturuyor." değerlendirmesini yaptı.

On binlerce yıldızın hareketleri izlendi

Schiavon, bunun gibi bir fosil galaksi bulmak için on binlerce yıldızın devinimlerini ve detaylı kimyasal yapısını incelemek zorunda olduklarını belirterek, "Bu özellikle Samanyolu'nun merkezindeki yıldızlar açısından zor çünkü yıldızlararası toz bulutları nedeniyle gizlenmiş durumdalar. Apogee, bu bulutun içinden geçerek Samanyolu'nun kalbini daha önce olmadığı kadar yakından görmemizi sağlıyor." diye konuştu.

  • Ricardo Schiavon, "Kozmik evimiz olduğundan Samanyolu halihazırda bizim için özel ancak bu antik galaksinin içine gömülmesi onu daha da özel kılıyor." ifadesini kullandı.

Çalışmanın ayrıntıları "The Monthly Notices Of The Royal Astronomical Society" dergisinde yayımlandı.

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