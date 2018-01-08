Galaxy S9 ile rekor depolama alanı geliyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un 2018 yılına damgasını vurması beklenen Galaxy S9 ve S9 Plus cihazları, bu yılın en çok konuşulan telefonları arasında daha şimdiden yerini almaya başladı. Tasarımı, ekranı ve donanımı ile meraklılarına yeni sürprizler sunacağı düşünülen cihazların Plus modelinin depolama alanı ile adından söz ettireceği konuşuluyor.

Bir Samsung çalışanı tarafından sızdırıldığı düşünülen bilgiye göre teknoloji devi, 4 ve 6GB’lık RAM’e sahip cihazlarla kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 4GB RAM kapasitesine sahip cihazlarda 64 ve 128GB’lık depolama seçenekleri kullanacağı ifade edilen firmanın, 6GB RAM kapasitesine sahip Galaxy S9 Plus cihazlarında ise 64, 128 ve 256GB’lk depolama alanı kullanacağı belirtiliyor.

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Lakin Güney Koreli teknoloji devinin bu varyasyonlar dışında piyasa sürmeyi düşündüğü bir seri daha olduğu söyleniyor ki bu cihazın piyasayı alt üst etmesi bekleniyor. Söylenen bu Galaxy S9 modelinde Samsung’un 512GB depolama alanı sunması bekleniyor.

512GB’lık varyasyonu ise küresel çapta mı yoksa sınırlı bir Pazar içerisinde mi piyasa süreceği hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. Bildiğiniz gibi daha öncesinde de 6GB’lık RAM kapasitesine sahip cihazlarını Çin pazarında rekabet edebilmek için sadece Çin’de satışa çıkaran Samsung, 512GB’lık model içinde bu tür bir yol haritası çizer mi bilinmiyor.

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