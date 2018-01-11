Galaxy S9’un tanıtım tarihi açıklandı

CES 2018 fuarında teknoloji devleri bir çok teknolojiyi meraklıları ile buluştururken, Güney Koreli teknoloji devi Samsung’da beklenilen açıklamayı yaptı.

Samsung meraklıları tarafından sabırsızlıkla beklenen Galaxy S9 ve teknolojisi, CES 2018 fuarında tanıtılması bekleniyordu. Lakin Samsung Mobil Başkanı DJ Koh’un CES 2018’de yaptığı açıklamaya göre Galaxy S9 Şubat ayında yani MWC 2018 etkinliğine bırakıldı.

Bir ay sonra satışa sunuluyor

Şubat ayına bakıldığında MWC 2018 etkinliğinden başka önemli bir fuar olmadığı düşünüldüğünde cihazın Şubat ayında tanıtılmasına kesin gözü ile bakılıyor. Galaxy S9 ve S9 Plus modelleri ile kullanıcılarının karşısına çıkması beklenen Samsung, yeni amiral gemilerinden sunduğu depolama alanları ile sevenlerinin gönlünü fethedeceği düşünülüyor.

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Galaxy S9 ve S9 Plus’ın şubat ayında CES 2018 fuarında tanıtımı gerçekleşmesi durumunda bir ay sonra yani Mart ayında satışa sunması bekleniyor.

TEKNOLOJİ Galaxy S9 ile rekor depolama alanı geliyor

TEKNOLOJİ S9 çalışırken görüntülendi