Geliştirici firma PUBG oyuncularından özür diledi

Player Unknown’s Battle Grounds’un çevrimiçi mağazasında birkaç gün önce yeni bir maske satışa sunuldu. Bu maske Japon İmparatorluk askerleri tarafından kullanıldığı için Güney Koreli ve Çinli oyuncuları rahatsız etti. Geliştiriciler gelen şikayetlerden hemen sonra maskeyi çevrimiçi mağazadan kaldırdı ve satın alan kişilere para iadesi yaptı.

İşin ilginç yanı PUBG oyunu Bluehole isimli Güney Kore merkezli bir şirket tarafından yayınlanmıştı. Bu maskeyle ilgili ilk tartışmalar da Kore dilinde yayın yapan bir sitede ortaya çıktı.

Güney Koreliler, oyundaki ‘yükselen güneş’ bayrağını Japon İmparatorluğu ordusunun İkinci Dünya Savaşı’nda kullandığı maskeye benzetti. Hatta aynı gün bazı kullanıcılar oyunda Unit 731 isimli botlarında yer aldığını kaydetti.

Unit 731, Japon ordusunun Çinli, Rus ve Koreli mahkumlar üzerinde deneyler yapan birliğiydi. Unit 731’in tesislerinde İkinci Dünya Savaşı boyunca 10 bin kişi deneyler sırasında öldürüldü.

Şirket tüm bu olaylardan sonra tüm oyunculardan özür dileyerek botların isimlerinin değiştirileceğini, maskenin oyundan kaldırılacağını ve gelecekte satışa çıkacak ürünlerin özellikle inceleneceğini belirtti.