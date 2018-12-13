Teknoloji Geminid Meteor Yağmuru görsel şölen sunacak
BİLİM

​Geminid Meteor Yağmuru nedir? Ne zaman görünecek!

Geminid Meteor Yağmuru görsel şölen sunacak

Geminid Meteor Yağmuru nedir sorularına Google, bugün hazırladığı doodle ile cevap verdi. 200 yıllık bir serüvenin sonucunda ortaya çıkan Meteor Yağmuru, bilinen en iyi meteor yağmuru olarak adlandırılıyor. Bizde haberimizde Geminid Meteor Yağmuru nedir, nasıl izlenir ve ne zaman gerçekleşecek sorularına sizler için cevap verdik.

Yeni Şafak
Geminid Meteor Yağmuru, 3200 Phaethon adlı sönük bir kuyruklu yıldızın, Güneş etrafındaki yörüngesinde dönerken arkasında bıraktığı kaya parçaları sonucunda oluşuyor.
Geminid Meteor Yağmuru, 3200 Phaethon adlı sönük bir kuyruklu yıldızın, Güneş etrafındaki yörüngesinde dönerken arkasında bıraktığı kaya parçaları sonucunda oluşuyor.

Geminid Meteor Yağmuru nedir sorusunu bugün Google, hazırladığı doodle ile cevap verdi ve bu meteor yağmuru üzerine dikkatleri çekmeyi başardı. 2018 yılının en son ve en parlak meteor yağmurlarından biri olan Geminid Meteor Yağmuru, gökyüzünde büyük bir görsel şölene imza atacak.

GEMİNİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Geminid Meteor Yağmuru 200 yıllık bir serüvenin sonucu ortaya çıktığı belirtiliyor. Meteor yağmurlarının kralı olarak bilinin doğa olayı, 3200 Phaethon adlı sönük bir kuyruklu yıldızın, Güneş etrafındaki yörüngesinde dönerken arkasında bıraktığı kaya parçaları sonucunda oluşuyor. En iyi meteor yağmuru olarak bilinen Geminid, saatte 120 meteor gibi yüksek bir oradan görsel şölene neden oluyor.

GEMİNİD METEOR YAĞMURU’NU NASIL İZLENİR VE İZLEMEK İÇİN GEREKLİ ARAÇ GEREÇLER!

Geminid Meteor Yağmuru’nu izlemek isteyen vatandaşların öncelikli olarak doğru uygun bir nokta seçmeleri gerekiyor. Özellikle şehir ışıklarından uzak veya herhangi bir ışık kaynağının olmadı bir nokta seçmeleri gerekiyor.

Bunun haricinde Meteor Yağmuru’nu gözleyebilmek için havanın açık ve temiz olması gerektiği belirtiliyor ve izleme öncesi gözlerin en az yarım saat öncesinden karanlık ortama alıştırılması gerekiyor.

Geminid Meteor Yağmuru’nun sunacağı görsel şöleni Ay ışığının da engel olabileceği belirtiliyor. Bu neden den ötürüdür ki bilim insanları Meteor Yağmuru’nun en iyi görüneceği zamanın gece yarısı ile şafak vakti olacağını ifade ediyor. Yani Ay’ın küçülmeye başladığı ve ışığını yitirdiği zaman dilimleri olarak belirtiliyor.

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Ayrıca şunu da belirtmekte fayda var ki Geminid Meteor Yağmuru hiçbir araç gerekmeksizin çıplak gözle rahatlıkla izlenebilecek.

GEMİNİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

En iyi meteor yağmuru olarak bilinen Geminid Meteor Yağmuru 13 Aralık Çarşamba gününü 14 Aralık'a bağlayacak olan gece gerçekleşecek. Saatte 120 meteora kadar yoğun bir görsel şölene neden olacak meteor yağmuru çıplak gözle rahatlıkla izlenebilecek.

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