Teknoloji Geri sayım başladı Türkiyenin ilk cep uydusu Grizu-263A 13 Ocakta fırlatılacak
BİLİM

Geri sayım başladı: Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A 13 Ocak'ta fırlatılacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencilerinin kurduğu Grizu-263 uzay takımı, geliştirdikleri 5 santimetrelik cep uyduyu 13 Ocak'ta SpaceX'in Falcon 9 roketiyle uzaya gönderecek.

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Haber Merkezi Diğer
Geri sayım başladı: Türkiyenin ilk cep uydusu Grizu-263A 13 Ocakta fırlatılacak
Öğrencilerin tasarladığı uydu Grizu-263 dünyadaki ilk beş takım arasına girdi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencilerinin kurduğu Grizu-263 uzay takımı, NASA tarafından desteklenen Cansat Competition yarışmalarında aldığı derecelerle gündem olmuştu. Grizu-263 uzay takımı, 5 santimetre çapındaki cep uyduyla dünyadaki görüntüleri otonom bir şekilde aktarmayı hedefliyor.

13 OCAK'TA FIRLATILACAK

Daha önce ABD'de düzenlenen "CanSat Competition" Model Uydu Yarışması'nda iki kez dünya ikinciliği, Türksat Model Uydu Yarışması'nda birincilik elde eden Grizu-263 Uzay Takımı, Türkiye'nin ilk cep uydusunun fırlatılması için artık gün sayıyor.

NASA'da dünya 2.'si Türksat'ta Türkiye 1.'si olan Grizu 263 ekibinin başarı hikayesi
OYNAT 07:36
NASA'da dünya 2.'si Türksat'ta Türkiye 1.'si olan Grizu 263 ekibinin başarı hikayesi
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu Grizu 263 takımı, Türkiye'yi uzayda gururla temsil ediyor.

Kısıtlı imkanlarla geliştirdikleri uydu sistemleriyle NASA'da 2 defa 2.'liği göğüsleyen ekip, Türksat yarışmasında 1. olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödül aldı.

Yenisafak.com'a konuşan ekip lideri Çağla Aytaç Dursun, Zonguldak'tan Amerika'daki NASA yarışmalarına uzanan başarı hikayesini 'Çok çalıştık ve başardık. Şimdi sırada küp uydu denemesi var. Eğer uzaydan görüntü alabilirsek dünyada bir ilki gerçekleştirmiş olacağız' ifadeleriyle anlattı.

Testler sırasında karşılaştıkları zorluklara değinen ekibin danışman hocası Prof. Dr. Bülent Ekmekçi, 'Bazen uydumuzu çatılardan topladık. UFO zannedenler oldu, gazetelerin manşetine çıktık. Çok çalıştılar ve beni mahcup etmediler' diye konuştu.

Ekibin üyesi Kerim Uslu kısıtlı imkanlar nedeniyle yaşadıkları sorunlara dikkat çekerek '7/24 çalışıyorduk. Kütüphanede yatıp kalkıyorduk. Birimiz hasta olduğunda hepimize bulaşıyordu. Şimdi 2.'lik, 1.'lik diyoruz ama arka planda çok büyük bir emek yatıyor. Daha fazlasını da başaracağız' ifadelerini kullandı.

Ekibin diğer üyesi Halime Pehlivan, yarışmaya günler kala laboratuarlarının sel altında kaldığını anlatarak şöyle konuştu 'Bir anda tüm çalışmalarımız sel altında kaldı. Her şeyi baştan yapmak zorundaydık. Ama imkansızlıklar bizi yıldırmadı. Buradan gençlere tavsiyem, 'Yapamazsın' diyenlere yapabileceklerini göstermeleri'.


Türkiye'nin ilk cep uydusu olacak Grizu-263A, 13 Ocak 2022 TSİ 18:25'de Cape Canaveral / ABD'den SpaceX Falcon 9 roketi ile uzaya gönderilecek.

4 yıl 8 ay görev yapacak

Zonguldak'ta 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren madencilerin isimlerini de taşıyacak uydunun, 525 kilometre alçak dünya yörüngesinde 4 yıl 8 ay görev yapması planlanıyor.

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