Geri sayım başladı: Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A 13 Ocak'ta fırlatılacak

NASA'da dünya 2.'si Türksat'ta Türkiye 1.'si olan Grizu 263 ekibinin başarı hikayesi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu Grizu 263 takımı, Türkiye'yi uzayda gururla temsil ediyor.



Kısıtlı imkanlarla geliştirdikleri uydu sistemleriyle NASA'da 2 defa 2.'liği göğüsleyen ekip, Türksat yarışmasında 1. olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödül aldı.



Yenisafak.com 'a konuşan ekip lideri Çağla Aytaç Dursun, Zonguldak'tan Amerika'daki NASA yarışmalarına uzanan başarı hikayesini 'Çok çalıştık ve başardık. Şimdi sırada küp uydu denemesi var. Eğer uzaydan görüntü alabilirsek dünyada bir ilki gerçekleştirmiş olacağız' ifadeleriyle anlattı.



Testler sırasında karşılaştıkları zorluklara değinen ekibin danışman hocası Prof. Dr. Bülent Ekmekçi, 'Bazen uydumuzu çatılardan topladık. UFO zannedenler oldu, gazetelerin manşetine çıktık. Çok çalıştılar ve beni mahcup etmediler' diye konuştu.



Ekibin üyesi Kerim Uslu kısıtlı imkanlar nedeniyle yaşadıkları sorunlara dikkat çekerek '7/24 çalışıyorduk. Kütüphanede yatıp kalkıyorduk. Birimiz hasta olduğunda hepimize bulaşıyordu. Şimdi 2.'lik, 1.'lik diyoruz ama arka planda çok büyük bir emek yatıyor. Daha fazlasını da başaracağız' ifadelerini kullandı.



Ekibin diğer üyesi Halime Pehlivan, yarışmaya günler kala laboratuarlarının sel altında kaldığını anlatarak şöyle konuştu 'Bir anda tüm çalışmalarımız sel altında kaldı. Her şeyi baştan yapmak zorundaydık. Ama imkansızlıklar bizi yıldırmadı. Buradan gençlere tavsiyem, 'Yapamazsın' diyenlere yapabileceklerini göstermeleri'.