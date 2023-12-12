Gizemli Uzay Mekiği X-37B'yi taşıyordu: Falcon Heavy'nin fırlatılışı ertelendi

ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral bölgesinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmak üzere hazırlıkları tamamlanan Gizemli Uzay Mekiği X-37B'yi taşıyan SpaceX'in Falcon Heavy (Falcon 9) roketinin fırlatılışı iptal edildi.
Kalkış Kompleksi 39'dan fırlatılması planlanan SpaceX roketi kalkıştan kısa bir süre önce zemin sorunu nedeniyle ertelendi.
Uzay uçağının önceki görevlerinden beşi United Launch Alliance Atlas V roketleriyle fırlatılırken, beşinci görevi olan USA-277, SpaceX'in daha küçük roketi Falcon 9'un (Falcon Heavy, birbirine bağlanmış üç Falcon 9 iticisinden oluşuyor) üzerinde havalanmıştı.
Böyle bir değişiklik uzay uçağının daha ağır yükler taşıdığını ya da yeni bir donanım konfigürasyonuna sahip olduğunu gösteriyor olabilir.