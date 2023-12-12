Gizemli Uzay Mekiği X-37B'yi taşıyordu: Falcon Heavy'nin fırlatılışı ertelendi

X-37B'nin USSF-52 görevi için neden bir Falcon Heavy'nin üzerinde fırlatıldığı bilinmiyor.

X-37B'nin USSF-52 görevi için neden bir Falcon Heavy'nin üzerinde fırlatıldığı bilinmiyor.

Uzay uçağının önceki görevlerinden beşi United Launch Alliance Atlas V roketleriyle fırlatılırken, beşinci görevi olan USA-277, SpaceX'in daha küçük roketi Falcon 9'un (Falcon Heavy, birbirine bağlanmış üç Falcon 9 iticisinden oluşuyor) üzerinde havalanmıştı.

Böyle bir değişiklik uzay uçağının daha ağır yükler taşıdığını ya da yeni bir donanım konfigürasyonuna sahip olduğunu gösteriyor olabilir.