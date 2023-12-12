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Gizemli Uzay Mekiği X-37B'yi taşıyordu: Falcon Heavy'nin fırlatılışı ertelendi

ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral bölgesinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmak üzere hazırlıkları tamamlanan Gizemli Uzay Mekiği X-37B'yi taşıyan SpaceX'in Falcon Heavy roketinin fırlatılışı iptal edildi.

08:47 - 12/12/2023 Salı
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Falcon Heavy'nin fırlatılışı ertelendi
Falcon Heavy'nin fırlatılışı ertelendi

ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral bölgesinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmak üzere hazırlıkları tamamlanan Gizemli Uzay Mekiği X-37B'yi taşıyan SpaceX'in Falcon Heavy (Falcon 9) roketinin fırlatılışı iptal edildi.


Kalkış Kompleksi 39'dan fırlatılması planlanan SpaceX roketi kalkıştan kısa bir süre önce zemin sorunu nedeniyle ertelendi.


X-37B'nin USSF-52 görevi için neden bir Falcon Heavy'nin üzerinde fırlatıldığı bilinmiyor.

Uzay uçağının önceki görevlerinden beşi United Launch Alliance Atlas V roketleriyle fırlatılırken, beşinci görevi olan USA-277, SpaceX'in daha küçük roketi Falcon 9'un (Falcon Heavy, birbirine bağlanmış üç Falcon 9 iticisinden oluşuyor) üzerinde havalanmıştı.


Böyle bir değişiklik uzay uçağının daha ağır yükler taşıdığını ya da yeni bir donanım konfigürasyonuna sahip olduğunu gösteriyor olabilir.




#Falcon Heavy
#Cape Canaveral
#Gizemli Uzay Mekiği
#ABD
#Florida
26 dakika önce
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