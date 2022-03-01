Teknoloji Göktürk-1 uydusu Antarktikadaki adaları görüntüledi
BİLİM

Göktürk-1 uydusu Antarktika'daki adaları görüntüledi

Türk ekibinin çalışmalarını yürüttüğü Antarktika'daki Horseshoe ve Dismal adalarının görüntüleri, Göktürk-1 uydusu tarafından kaydedildi.

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Haber Merkezi AA
Göktürk-1 uydusu Antarktikadaki adaları görüntüledi
Göktürk-1 tarafından çekilen görüntü.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından, 6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde görev alan ve MSB Harita Genel Müdürlüğü ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı personelinin de yer aldığı Türk ekibinin çalışmalarını yürüttüğü Horseshoe ve Dismal adalarının Göktürk-1 uydusu tarafından çekilen görüntülerini paylaştı.

Göktürk-1 uydusunun fırlatılma anı!
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Göktürk-1 uydusunun fırlatılma anı!
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