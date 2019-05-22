Google bir servisini daha dijital mezarlığa gömüyor

Google, sanal gerçeklik (VR) platformunun kapatılacağı kararı aldığını duyurdu. Uygulama, gelecek ayın sonuna kadar açık kalacak, sonrasında veda edecek. Google bu 1 aylık sürecin, platformu kullananların verilerini indirmeleri için tanındığını söylüyor.

Google Jump VR plarformunu 2015 yılından bu yana kullanıyor. Jump VR, özel olarak tasarlanmış kamera kuleleriyle çekilmiş görüntülerden 360 derecelik videolara derleyebiliyor. Bunun için Google'ın bulut gücünden yararlanıyor ve buraya aktarılan görüntüler 360 derecelik videoya dönüştürülüyor.

Fakat 2015'ten bu yana bu konuda pek çok farklı servis ortaya çıkmış ve dahası 360 derecelik video kaydedebilmek için daha sade cihazlar piyasada yaygınlaştı. Mesela, Google'ın Jump VR ile beraber tanıttığı 16 GoPro kamerasından oluşan YI Halo gibi bir cihaza pek ihtiyaç yok. Google da elbette bunun farkında ve Jump'ın popülaritesinin azalmasıyla servisin artık sonlanması için doğru zaman olduğuna karar vermiş.

Eğer Jump VR'da videolarınız bulunuyorsa, bu verileri almak için 26 Haziran 23:59'a kadar vakit var. Sonrasında Jump VR da dijital mezarlıkta yer alacak.