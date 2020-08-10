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Teknoloji Google Birleşik Krallıkta 18 yaşın altındakiler için abur cubur reklamlarını engelleyecek
İNTERNET

Google Birleşik Krallık'ta 18 yaşın altındakiler için abur cubur reklamlarını engelleyecek

Yağ, tuz ve şeker oranı yüksek ürünlerin reklamını yapan şirketler bunu beyan etmek zorunda kalacak Ürünler, 18 yaşından küçük kullanıcılara gösterilmeyecek Yaş, insanlar hesap oluştururken girilen doğum tarihinden itibaren alınacak. Reklam kısıtlamaları İngiltere ve AB'de ekim ayında yürürlüğe girecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Google, İngiltere'de abur cubur reklamlarının çocuklara gösterilmesini yasaklamaya hazırlanıyor.

Google'ın abur cubur gıda baskısı ekim ayında AB ve Birleşik Krallık'ta yürürlüğe girecek. Yağ, tuz veya şeker (HFSS) içeriği yüksek ürünlerin reklamlarının 18 yaşından küçüklere gösterilmesini engellenecek.

Arama devinin şu anda bunu Avrupa'nın ötesine genişletme planlarının olmadığını söylüyor.

'Abur-cubur' reklamı 21.30'dan sonra olsun
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'Abur-cubur' reklamı 21.30'dan sonra olsun
  • Duyuru, Boris Johnson'ın İngiltere'nin obezite karşıtı yeni girişimini duyurmasından sadece birkaç gün sonra yapıldı.
  • Sağlık Bakanı Matt Hancock daha önce, tüm fazla kilolu yetişkinlerin sadece beş kilo vermeleri durumunda NHS'ye 100 milyon avro tasarruf sağlayabileceğini söylemişti.
  • TV'de de yasaklanacak
  • Hükümetin Ulusal Obezite Stratejisi, Birleşik Krallık'ta saat 21.00'den sonra yüksek yağlı, şeker ve tuzlu yiyecekler için tüm TV reklamlarının yasaklanmasını içeriyor.

Çocuk programlarında 'abur cubur' reklamına yasak
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Çocuk programlarında 'abur cubur' reklamına yasak
Google, kek, sosisli sandviç ve enerji içecekleri dahil olmak üzere, çocuklara gösterilen ve sağlıksız olduğu düşünülen tüm ürünleri kapsamlı bir şekilde yasaklamak için teknolojik beceri kullanacak.

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Reklam vermek isteyen şirketler ne yapacak?

Reklam vermek için Google'ı kullanmak isteyen şirketler, ürünlerinin HFSS açısından yüksek olup olmadığını beyan etmeleri gerekiyor. Aksi halde beyan etmeyenlerin ilanlarının tamamen kaldırılacağı düşünülüyor. Google'ın algoritmaları bunları 18 yaşından küçüklere göstermeyecek.

Abur cubura TV yasağı
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Abur cubura TV yasağı

Kullanıcıların yaşı, YouTube / Google hesaplarını oluştururken sağladıkları yaşa göre hesaplanacak.

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Politika bu hafta gündemde olacak

Google Sözcüsü MailOnline'a şunları söyledi: "Hem kullanıcıları korumak hem de reklam verenlerin en son endüstri ve düzenleyici standartlara sorunsuz bir şekilde uymalarına yardımcı olmak için tasarlanmış katı reklamcılık politikalarımız var. Bu hafta, Yüksek Yağlı Tuzlu Şekerli yiyecek ve içecek ürünlerinin AB ve İngiltere'deki küçüklere tanıtımını yasaklamak için yeni bir politika getiriyoruz" dedi.

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