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Teknoloji Twitter fenomenleri kaygılı Google görsel doğrulama özelliğini geliştirdi artık sahte hesaplarla prim yapamayacaklar
İNTERNET

Google fotoğrafların yanına bilgilerini de ekleyecek

Twitter fenomenleri kaygılı: Google görsel doğrulama özelliğini geliştirdi artık sahte hesaplarla prim yapamayacaklar

Google, internette dolaşan yalan yanlış bilgilerle mücadele edebilmek için yeni bir özellik geliştirdi. Bu özellik sayesinde kullanıcılar arama motorunda karşılarına çıkan görsellerin altında yazanların doğru olup olmadığını öğrenebilecek. Bu özellik sayesinde Twitter'da, Google'dan buldukları fotoğraflarla hikaye kurgulayan sahte hesaplar da denetlenebilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Google tedbir aldı.
Google tedbir aldı.

Google, halihazırda arama motoru piyasasını çok büyük oranda domine ediyor. Şirket bu gücünü de piyasadaki diğer arama motorlarından daha hızlı reaksiyonlar alabilmesine borçlu.

  • Şimdi de Google Görseller ile yapılan aramalarda çıkan görsellerin doğruluğunu kontrol edecek bir özellik geliştirdi. Bundan en çok etkilenecek kullanıcılar da Twitter'da fake hesaplar üzerinden hikaye uyduran kişiler. Kimisi 10 yıl önce olmuş bir olayı yeni gibi paylaşırken kimisi de Google'dan bulduğu fotoğraf ile para topluyordu. Bu uygulama ile birlikte paylaşılan fotoğrafın geçmişi öğrenilebilecek bu kötü niyetli hesapların planları da suya düşecek.

Arama motoru güncellemeyi, blog sayfasında yayınladığı yazıda “Fotoğraflar ve videolar, insanların dünyada neler olduğunu anlaması için olağanüstü yollar ancak görsel medyanın özellikle bir görselin bağlamı, doğruluğu ve kökeni konusundaki sorgulamalar konusunda eksik yönleri bulunuyor” ifadeleriyle duyurdu.

Görsel doğrulama sistemi

Bağımsız kurumlar denetleyecek

  • Google Görseller’de yaptığınız bir aramada bazı sonuçlara ait küçük resimlerde bir doğrulama kontrolü etiketi göreceksiniz. Google kullanıcıları, görselin üstüne tıkladıklarında doğrulama kontrolünün açıklamasıyla karşılaşacaklar. Bu uygulama sadece görseller için değil içerisinde görsel bulunan makaleler için de kullanılabilecek

Bu sistemi ise Google'ın aradığı özelliklere sahip bağımsız yetkili kaynaklar kontrol edecek.

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